Liverpool : le prochain manager nommé, dans un rapport époustouflant en provenance d’Allemagne

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pourrait quitter le club dès l’été prochain, son remplaçant étant prêt à prendre la place d’Anfield.

C’est ce que révèle un rapport étonnant en provenance d’Allemagne, qui affirme que le séjour de l’homme de 56 ans dans le Merseyside pourrait être proche de sa fin. Klopp est actuellement le manager le plus ancien de la Premier League, après huit ans d’activité.

Mais au cours des 12 derniers mois, Liverpool a eu du mal à atteindre les sommets atteints plus tôt dans la carrière de l’Allemand, les transferts ont été difficiles et des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Klopp pourrait envisager un départ, malgré son contrat se terminant en 2025.

Liverpool a connu des difficultés au cours de la dernière année, sur et en dehors du terrain (Crédit image : Getty Images)

IMAGE dans l’Allemagne natale de Klopp, affirment que même si Klopp n’est pas dans le cadre du poste en équipe nationale à la suite du limogeage de Hansi Flick, il pourrait être une option après l’Euro.

Julian Nagelsmann a été installé pour le tournoi à domicile en Allemagne – mais la publication indique que l’ancien manager du RB Leipzig et du Bayern Munich est une option sérieuse pour échanger son emploi avec Klopp après la fin de son contrat à court terme, après l’Euro 2024.

À seulement 36 ans, Nagelsmann a impressionné au cours de sa carrière par son sens tactique, mettant en œuvre un certain nombre des mêmes principes pressants avec lesquels Klopp lui-même a fonctionné pendant plus d’une décennie. Nagelsmann a cependant été limogé du Bayern la saison dernière, craignant que les Bavarois ne remportent pas le titre – et a été remplacé par Thomas Tuchel.

Le propre agent de Klopp, Marc Kosicke, a récemment démenti les propos selon lesquels il aurait pris La Mannschaft excellent travail, dire école de sport« Jurgen a un contrat à long terme avec [Liverpool] et n’est pas disponible pour le poste d’entraîneur national.

Julian Nagelsmann a été lié à Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Liverpool pourrait également être la prochaine destination de l’ancien milieu de terrain Xabi Alonso, actuellement impressionnant avec le Bayer Leverkusen. Alonso a été extrêmement impressionnant pendant sa courte période en Bundesliga, faisant de Leverkusen un sérieux challenger tant au niveau national qu’en Europe.

Les Merseysiders occupent la deuxième place du classement après une victoire 3-1 contre West Ham United à domicile ce week-end.

