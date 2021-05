Liverpool Joy, Kane aide Chelsea dans le top quatre, Leicester malheur

Dimanche a marqué le dernier tour de la saison de Premier League 2020-21 et avec beaucoup de choses à jouer, de la qualification européenne aux honneurs individuels, il y avait plus qu’assez de drame dans la liste des matchs. Mark Ogden et James Olley d’ESPN récapitulent les principaux points de discussion d’un tour final passionnant.

Liverpool termine le travail pour terminer dans le top quatre

Alors que Liverpool remportait une victoire 2-0 contre Crystal Palace à Anfield, il serait facile de se demander de quoi il s’agissait en termes de qualification pour la Ligue des champions. Huit victoires lors de leurs 10 derniers matches de championnat, dont les cinq derniers de la saison, ont assuré la troisième place et une place en Ligue des champions avec un coussin de trois points devant Leicester, cinquième.

Mais revenez au 7 mars, lorsque Liverpool avait perdu contre Fulham pour enregistrer sa sixième défaite consécutive à domicile, et l’équipe de Jurgen Klopp était bloquée en huitième position avec 10 matchs à jouer.

– Liverpool a battu Palace pour décrocher la troisième place

– Les quatre meilleurs espoirs de Leicester sont à nouveau brisés

Leicester, dont la défaite 4-2 à domicile contre les Spurs les a vus manquer la Ligue des champions le dernier jour pour la deuxième année consécutive, avait 10 points d’avance sur Liverpool le 7 mars. (Ils ont passé 93% pour cent, soit 567 jours. , des deux dernières saisons dans le top quatre pour terminer cinquième à ces deux occasions.) La poussée de Liverpool en fin de saison, combinée à Leicester en perdant cinq et en remportant seulement quatre des 10 derniers matchs, a vu les champions de la saison dernière se faufiler au détriment de L’équipe de Brendan Rodgers, qui peut se consoler en remportant la FA Cup pour la première fois de son histoire au début du mois.

Liverpool a terminé la saison avec huit victoires en 10 matchs pour décrocher la troisième place, un exploit remarquable compte tenu des difficultés de la saison. Paul Ellis / Piscine via AP

Après avoir survécu à un début nerveux contre Palace, Wilfried Zaha et Andros Townsend manquant tous deux des chances claires de marquer, Liverpool n’a jamais regardé en arrière une fois que Sadio Mane a ouvert le score à bout portant à la 36e minute. Le deuxième but de l’attaquant à la 74e minute a confirmé une victoire confortable un jour où la tension était absente d’Anfield et c’était comme une question de quand, pas si, l’équipe locale scellerait la victoire.

« Je suis tellement fier de ce qu’ils ont fait au cours des 10 ou 15 derniers matchs et de la réaction de l’équipe dans les moments difficiles », a déclaré Klopp après le match. « Ce n’était pas notre année pour le championnat. Je suis vraiment content de la troisième place. »

Liverpool a simplement fait le travail acharné, avec des victoires cruciales à l’extérieur à Manchester United, West Brom et Burnley avant cette finale. Leicester, cependant, n’a que lui-même à blâmer pour avoir raté le top quatre, après avoir tenu deux fois la tête contre les Spurs au King Power. Avec Chelsea perdant à Aston Villa, une victoire aurait suffi à Leicester pour terminer quatrième. Mais un but de Harry Kane – qui lui a également assuré le Soulier d’Or de cette saison – deux de Gareth Bale et un but contre son camp de Kasper Schmeichel a annulé deux pénalités de Jamie Vardy et laissé Leicester cinquième.

« Je n’ai que de la fierté », a déclaré Rodgers à BBC Sport après la défaite. « La propriété m’a apporté un soutien incroyable. Les joueurs m’ont donné leur cœur et leur âme chaque jour. Je suis tellement déçu pour eux que nous n’avons pas pu franchir la ligne.

« Nous avons besoin d’une période pour nous retirer, récupérer et nous détendre un peu. La gestion de la Premier League est intense. Nous avons du travail à faire pour améliorer l’équipe et revenir début juillet motivés. »

En fin de compte, Leicester n’a pris que 13 points sur ses 10 derniers matchs, mais Liverpool en a accumulé 26 au cours de la même période, c’est pourquoi ils peuvent désormais planifier la Ligue des champions et pourquoi Leicester fait face à une autre saison en Ligue Europa. – Mark Ogden

Les buts de Kane aident à mettre Chelsea en Ligue des champions

Tottenham hésite à aider Harry Kane à rejoindre Chelsea ou n’importe qui d’autre cet été, mais ils ont fait de Stamford Bridge une destination plus attrayante en réservant la place des Blues en Ligue des champions avec leur victoire sur Leicester.

Le manager des Blues Thomas Tuchel a eu le luxe d’informer ses joueurs deux minutes après l’heure d’arrêt à Villa Park, en traçant une ligne avec ses mains et un pouce en l’air, qu’ils avaient scellé une place dans le top quatre, mais pas à cause de tout ce qu’ils ont fait. contre Aston Villa. Sur le chemin, Chelsea a été battu 2-1 après avoir donné un penalty bon marché, terminé avec 10 hommes après le carton rouge idiot de Cesar Azpilcueta. Ils doivent également insister sur le fait que leur gardien de premier choix, Edouard Mendy, soit disponible pour la finale de la Ligue des champions de samedi après avoir été contraint de se blesser à la mi-temps.

– Chelsea perd, mais termine toujours quatrième grâce à la victoire des Spurs

Chelsea a terminé le match avec 23 tirs aux six et 71% de possession de Villa, reflétant une performance dominante minée par des erreurs dans les deux zones de pénalité.

« Nous nous sommes battus, nous avons tout essayé mais nous avons oublié de marquer », a déclaré Tuchel par la suite, soulignant précisément pourquoi les Bleus seront à la recherche d’un attaquant cet été, que les Spurs soient également accommodants face à Kane.

Chelsea a été humilié le dernier jour par une équipe de Villa avec rien à jouer, mais la défaite de Leicester signifie qu’ils terminent toujours quatrième. Nick Potts – Piscine / Getty Images

Les circonstances étaient calamiteuses, mais une fois la poussière retombée sur un après-midi dramatique, Tuchel sera très satisfait de terminer quatrième étant donné où était Chelsea lorsqu’il a remplacé Frank Lampard le 26 janvier.

La défaite de dimanche était la première défaite de Chelsea à l’extérieur en Premier League sous Tuchel, et seulement leur cinquième depuis qu’il a pris les commandes. Ils auraient dû être en avance au moment où Bertrand Traoré – l’ancien joueur de Chelsea dont le transfert était un facteur clé dans leur interdiction de transfert de la FIFA – a mis l’équipe locale en tête juste avant la mi-temps. Mendy est entré en collision avec le poteau en essayant de garder le tir et n’a pas émergé pour la seconde période, remplacé par Kepa Arrizabalaga.

Chelsea était également la meilleure équipe lorsque Jorginho a fait tomber Traoré dans la surface sept minutes après le redémarrage et Anwar El Ghazi a inscrit le penalty. Ben Chilwell a réduit de moitié le déficit, bien que les Bleus aient manqué de sang-froid dans la surface tout l’après-midi.

Pourtant, Tuchel n’a pas fait appel à un attaquant: Olivier Giroud était un remplaçant inutilisé et Tammy Abraham a été complètement exclue. Le nom d’Abraham a été chanté par les fans de Villa à 24 minutes de la fin, à peu près au moment où il aurait pu faire une différence pour Chelsea, mais sa carrière au club semble incertaine. Ce sera certainement le cas si Kane arrive.

Kane ne jouera peut-être jamais pour Chelsea étant donné qu’il semble préférer un déménagement à Manchester City, mais en en marquant un et en en organisant une autre lors de la victoire des Spurs sur Leicester, il leur a déjà apporté une contribution vitale. – James Olley

La gloire du Soulier d’Or de Kane, Aguero met fin à la carrière de Man City avec des buts

Kane a scellé un triplé des Golden Boots de la Premier League en terminant un but d’avance sur Mohamed Salah de Liverpool grâce à sa frappe en première période lors de la victoire 4-2 à Leicester.

– Kane de Tottenham remporte le troisième Soulier d’Or

Le capitaine de l’Angleterre, qui cherche un départ estival loin des Spurs, a terminé la saison avec 23 buts en 35 apparitions. Salah a réussi 22 buts en 37 apparitions pour l’équipe de Jurgen Klopp et son désespoir de remporter le Soulier d’Or pour la troisième fois, après ses succès en 2018 et 2019, l’a vu tenter de se mettre au niveau de Kane dans les dernières étapes de la victoire 2-0 de Liverpool. contre Crystal Palace à Anfield.

Le troisième Soulier d’Or de Kane se sentira bien pendant un certain temps, mais cela pâlit en comparaison des décisions difficiles qu’il a à prendre pour son avenir. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Image

Bien que Sadio Mane n’ait pas été marqué à deux reprises et dans une meilleure position pour marquer, Salah a choisi de tirer – et de rater – au lieu de lancer son coéquipier pour terminer un triplé. Kane a maintenant rejoint l’ancien attaquant de Blackburn et Newcastle Alan Shearer sur trois Golden Boots, en déplaçant un derrière Thierry Henry, qui a remporté un record de quatre Golden Boots pendant son séjour à Arsenal.

Pendant ce temps, à l’Etihad, Sergio Aguero a marqué sa dernière apparition pour Manchester City avec deux buts en tant que remplaçant lors de la victoire 5-0 contre Everton. Le doublé tardif a porté son total de championnat pour City à 184, ce qui en fait le meilleur buteur d’un seul club à l’époque de la Premier League. – Mark Ogden

West Ham et les Spurs célèbrent aux frais d’Arsenal

Le manager de West Ham, David Moyes, s’est adressé aux supporters à l’intérieur du stade de Londres à temps plein de ce qui a fini par être une victoire confortable 3-1 contre Southampton, qui a assuré la place de West Ham en Ligue Europa pour la saison prochaine.

« Assurez-vous que vous êtes tous vaccinés et sortez vos passeports parce que nous allons en Europe », leur a dit le patron des Hammers sous les applaudissements.

Il peut y avoir juste une légère teinte de regret qu’ils n’ont pas pu conserver une place en Ligue des champions, étant donné qu’ils occupaient toujours la quatrième place à la mi-avril et n’ont manqué que de deux points à la fin. Pourtant, leur qualification réussie pour la compétition européenne de deuxième niveau est un exploit incroyable pour une équipe qui a évité la relégation de seulement cinq points l’année dernière.

Moyes a parcouru un long chemin pour restaurer une réputation endommagée par son bref passage à la tête de Manchester United il y a sept ans, rétablissant une solide éthique de travail et galvanisant une équipe de Hammers assiégée – un exploit qui devrait grandement contribuer à réparer le relation auparavant tendue entre le club et ses fans.

Ils ont terminé avec 65 points, leur plus haut résultat en Premier League. La victoire 3-0 de dimanche – obtenue grâce à un doublé de Pablo Fornals en première période et à la frappe tardive de Declan Rice – a laissé Tottenham à l’écart avec leurs rivaux Arsenal pour le douteux honneur de décrocher une place dans la première Europa Conference League (ECL), l’UEFA. nouveau concours de troisième niveau.

Fornals et West Ham ont terminé une saison brillante en décrochant une place en Ligue Europa après avoir à peine évité la relégation l’année dernière. Justin Tallis – Piscine / Getty Images

Il semblait qu’Arsenal sauverait quelque chose d’une campagne décevante alors qu’il gagnait 2-0 contre Brighton avec Nicolas Pepe marquant deux fois, menaçant brièvement de terminer septième et de finir au-dessus de leurs rivaux du nord de Londres, les Spurs pour la première fois en quatre ans. Mais ce que les fans des Gunners appellent « St. Totteringham’s Day » n’est jamais venu. Les Spurs ont riposté de 2-1 en tant que but contre son camp de Kasper Schmeichel, puis un doublé tardif de Gareth Bale a offert aux visiteurs une victoire de 4-2, ce qui donne au patron par intérim Ryan Mason une récompense tangible pour sa course de sept matchs en remplacement de Jose Mourinho.

En fin de compte, Arsenal a en fait obtenu cinq points de plus (61) que la saison dernière, mais a terminé trois places plus bas. Ils passent à côté de l’Europe pour la première fois en 25 ans; un grand été à l’Emirates Stadium vous attend.

Que l’ECL soit une compétition que les Gunners ou les Spurs voulaient réellement alors qu’ils tentent leurs reconstructions respectives est douteux. Les Spurs ont au moins une forme de football européen pour essayer d’attirer un nouveau manager et des recrues potentielles. Cependant, les deux clubs étaient auparavant sceptiques quant à la Ligue Europa, donc le sérieux avec lequel les Spurs aborderont une compétition inférieure est discutable. Cependant, il n’ya pas de tel débat à West Ham: ils sont de retour en Europe et fiers d’en être fiers. – James Olley

Solskjaer et Manchester United terminent sur une note remarquable

La victoire 2-1 de Man United contre les Wolves à Molineux a vu l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer devenir la première équipe à remporter une saison de Premier League invaincue à l’extérieur depuis Arsenal en 2003-04.

Les Invincibles d’Arsène Wenger ont également évité la défaite à domicile en 2003-04 pour devenir la première équipe, et jusqu’à présent la seule, à traverser une saison complète sans défaite. La course de United, qui remonte à une défaite à Liverpool en janvier 2020, les a vu en gagner 12 et faire match nul sept de leurs matchs sur la route. – Mark Ogden