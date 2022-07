Liverpool joue sur les forces de Darwin Nunez dans la victoire de Community Shield alors que Manchester City ne parvient pas à trouver le point focal Erling Haaland | Nouvelles du football

Un jour où toute l’attention du Community Shield était centrée sur les attaquants vedettes recrutés par Manchester City et Liverpool cet été, c’est Darwin Nunez des Reds qui a largement éclipsé son homologue.

City a eu du mal à tirer le meilleur parti d’Erling Haaland à 51 millions de livres sterling dès le début, mais l’homme de 85 millions de livres sterling de Liverpool a semblé chez lui en première ligne à partir du moment où il est arrivé avec 30 minutes à jouer.

Ce fut une superbe performance de remplacement de Nunez, couronnée par une tête penchée pour conclure la victoire 3-1 dans laquelle le joueur de 23 ans a montré sa brillante combinaison de vitesse, de compétence et de force pour causer de vrais problèmes à la ligne de fond de City.

En revanche, la faute flagrante de Haaland à six mètres dans les derniers instants a résumé une soirée frustrante pour lui et ses coéquipiers qui ne semblaient jamais sûrs de savoir comment se combiner avec lui.

Haaland viendra bien sûr bien – son palmarès est incroyable – mais les premières indications sont que l’adaptation de City à avoir un point focal pour son attaque peut prendre un peu de temps.

Après avoir remporté le titre la saison dernière sans attaquant, Pep Guardiola a désormais l’un des meilleurs au monde à sa disposition, mais le changement n’a pas semblé simple au King Power Stadium.

Haaland a peut-être marqué en 11 minutes lors de sa première apparition à City contre le Bayern Munich le week-end dernier, mais ici, il n’a réussi que trois touches au cours d’une première demi-heure au cours de laquelle ses coéquipiers semblaient réticents à traverser le jeu ouvert. Ses courses ont été manquées et Virgil van Dijk est intervenu pour le battre en balles vers ses pieds.

Après 30 minutes, il y a eu des signes plus prometteurs et Haaland a eu quelques occasions en succession rapide quand il a tiré sur Adrian, puis a raté une volée quand il est allé avec le mauvais pied. Mais une passe de Joao Cancelo facilement interceptée en direction de Haaland après la pause a été suivie d’un malentendu avec Kevin de Bruyne et d’un sentiment durable que City ne jouait pas sur ses points forts.

À l’autre bout, Nunez a été immédiatement impliqué lorsqu’il est entré en jeu, joué deux fois par des coéquipiers pour se précipiter en tête-à-tête et choisi à plusieurs reprises avec des centres, remportant un penalty avec une tête d’un et marquant le troisième de Liverpool d’un autre. . On aurait dit qu’il était là depuis longtemps.

Les autres joueurs qui ont marqué lors de leurs débuts pour Liverpool sous Klopp sont Sadio Mane, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Nunez devra organiser de nombreuses saisons réussies pour égaler les contributions de ces joueurs à l’équipe, mais les premiers signes sont très prometteurs. Surtout par rapport à l’affichage offensif décousu de Haaland et de ses coéquipiers de City à l’autre bout.

Salah toujours la star de Liverpool

Image:

Mo Salah célèbre après avoir mis Liverpool 2-1 dans le Community Shield





Au milieu de toute l’excitation suscitée par la nouvelle arrivée Nunez, il y avait de nombreuses preuves samedi que Mohamed Salah est prêt pour une autre grande saison pour Liverpool. L’Égyptien était électrique dans les premières étapes, dépassant un Cancelo en dessous de la normale pour tirer dans le filet latéral, passant à Trent Alexander-Arnold pour marquer, et, après que son centre pour Nunez ait conduit au penalty, il était parfait. mettre Liverpool devant.

Après le coup dur de perdre Mane au Bayern Munich, la prolongation du contrat de Salah a été un grand coup de pouce pour les supporters de Liverpool cet été et le vainqueur du soulier d’or de la saison dernière semble très motivé pour atteindre plus de sommets dans ce prochain chapitre de sa carrière à Liverpool.

Le meilleur dribbleur du match, le principal créateur de chances de Liverpool, Salah est prêt pour un démarrage rapide de cette campagne. Mais c’est peut-être la façon dont il le termine qui s’avère vraiment décisif. Alors que l’échec de l’Égypte à se qualifier pour la Coupe du monde a été un coup dur à l’époque, Salah aura un repos bienvenu pour le rodage en novembre et décembre lorsque Nunez est au Qatar avec l’Uruguay. Une fois de plus, il sera la clé des espoirs de Liverpool.

Alvarez fait sa marque

Image:

Julian Alvarez célèbre avec ses coéquipiers après que VAR ait attribué son but égalisateur





Pendant un instant, il a semblé que le vainqueur de la grande fusillade des attaquants serait Julian Alvarez. Avec tous les yeux rivés sur les 136 millions de livres sterling de talents frappants possédés par Haaland et Nunez, le joueur relativement inconnu de 22 ans, signé de River Plate pour 14 millions de livres sterling en janvier, a fait sa marque, poussant l’égalisation de City.

Un premier appel de hors-jeu et une correction prolongée du VAR ont atténué la réaction initiale à l’arrivée à bout portant – et lorsque le verdict correct a finalement été rendu, Guardiola a donné intensément des instructions au jeune attaquant, qui avait l’air de vouloir célébrer. Mais Alvarez semble prêt à attirer beaucoup d’attention au cours de la saison.

Après que Gabriel Jesus ait réussi un triplé pour Arsenal plus tôt dans la journée, l’international argentin Alvarez semble représenter une menace similaire, avec une course puissante et une finition instinctive qui caractérisent son jeu.

Il n’est peut-être pas la superstar de City en ce moment, mais le club autre la signature d’un attaquant cette année pourrait également s’avérer importante.

Liverpool prêt à affronter à nouveau City

Image:

Fabinho est défié par Erling Haaland et Kevin De Bruyne





L’intensité de l’équipe de Klopp semblait avoir pris froid à City au début et alors que les détenteurs de la Premier League progressaient dans la compétition, il ne faisait aucun doute qu’ils avaient été secoués par un ennemi familier.

La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, Liverpool a remporté une demi-finale mémorable de la FA Cup 3-2 en avril, et chaque match entre les deux meilleurs du pays constitue actuellement une montre intrigante. C’est à cause de la proximité avec laquelle ils sont appariés – mais aussi à cause de l’appétit des hommes de Klopp pour mener le match contre leurs rivaux en titre.

Après les quasi-échecs de la fin de la saison dernière, lorsque Liverpool a perdu la Premier League par un seul point et la finale de la Ligue des champions par un seul but, ils semblent avoir mis ces déceptions derrière eux pour revenir cette saison. Il y a peut-être eu des sonnettes d’alarme après la défaite 4-0 contre Manchester United au début de leur pré-saison, mais Liverpool semble maintenant prêt pour la campagne à venir, avec une victoire qui remonte le moral sur ses plus grands concurrents désormais à leur actif.

Il ne faut jamais trop lire les résultats du Community Shield – Man City et Leicester ont suivi des chemins divergents après la victoire de l’équipe de Brendan Rodgers à Wembley l’année dernière – mais tous les signes du concours de samedi pointent vers une autre brillante bataille entre ces équipes pour les plus grands honneurs.

Et après?

Liverpool affronte Strasbourg pour un dernier match amical de pré-saison dimanche à Anfield, avant de disputer son premier match de Premier League de la saison à Fulham le samedi 6 août.

Manchester City tourne désormais son attention vers la défense de son titre de Premier League lorsqu’il affrontera West Ham le dimanche 7 août, en direct sur Sky Sports Premier League – coup d’envoi à 16h30.