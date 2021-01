Un regard sur ce qui se passe autour du football européen lundi:

ANGLETERRE

Liverpool se dirige vers Southampton au sommet de la Premier League dans sa défense de titre, mais maintenant uniquement en raison d’une meilleure différence de buts que Manchester United. Lors de ses deux derniers matches, Liverpool n’a marqué qu’une seule fois en nuls contre les lutteurs West Bromwich et Newcastle. Les champions ont fait match nul six matches et n’ont pas marqué plus de deux fois dans chacune des trois victoires remportées par un seul but. Ils ont martelé Crystal Palace (7-0), les Wolves (4-0) et Leicester (3-0), mais le schéma de la première moitié de la saison a montré des difficultés pour briser des adversaires moins expansifs. Southampton a connu un bon début de saison mais est maintenant passé à la neuvième place. Southampton sera sans gardien Alex McCarthy après avoir été testé positif pour le coronavirus.

ESPAGNE

Valence accueille Cdiz qui a besoin d’une victoire après être tombé dans la zone de relégation du championnat espagnol. Jusqu’à présent, c’est une campagne cauchemardesque pour une équipe de Valence habituée à se battre pour les places de compétition européennes. Il a eu du mal à ne pas avoir remplacé l’attaquant Rodrigo Moreno, l’attaquant Ferran Torres et le milieu de terrain Dani Parejo après leurs départs cet été. L’équipe de l’entraîneur Javi Gracias n’a pas gagné lors de ses sept matchs depuis l’étourdissement du Real Madrid 4-1 début novembre. Valence sera sans l’attaquant suspendu Gonalo Guedes et le défenseur blessé Gabriel Paulista. Cdiz est à la 12e place après avoir disputé quatre tours sans victoire depuis la défaite 2-1 de Barcelone début décembre.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports