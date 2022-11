Liverpool: Jamie Carragher admet sa surprise face aux informations que Fenway Sports Group envisage de vendre le club | Nouvelles du football

Jamie Carragher admet qu’il est surpris que les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, envisagent de vendre le club, mais Gary Neville pense que le moment est peut-être venu de s’éloigner.

FSG travaille avec deux banques américaines pour voir combien vaut le club – et les initiés de la ville pensent qu’il pourrait atteindre 5 milliards de dollars (4,4 milliards de livres sterling).

Un rapport publié lundi a suggéré que les propriétaires basés aux États-Unis avaient produit un dossier de vente et que les banques d’investissement Goldman Sachs et Morgan Stanley aidaient au processus d’évaluation.

Le FSG admet qu’il est ouvert à l’acceptation de nouveaux actionnaires mais n’est pas allé jusqu’à dire que le club dans son ensemble est sur le marché, bien qu’il ne l’ait pas définitivement exclu.

Parlant du dernier épisode de Le chevauchement, Carragher a déclaré: “J’imagine qu’il y a quelque chose dedans. Quelle est sa force en termes de vente complète ou d’essayer d’apporter de l’argent au club, je ne suis pas sûr. Je pense que FSG a fait un excellent travail au club, et Je ne pense pas qu’ils aient jamais proclamé avoir les fonds de Manchester United, Chelsea ou Manchester City.

“Ce sont les propriétaires qui ont ramené le titre, les propriétaires qui ont ramené Jurgen Klopp, le stade a été transformé, le terrain d’entraînement a été transformé. Ils ont presque été un modèle pour des clubs comme Arsenal.

“Je suis surpris. Le club sera-t-il à nouveau aussi apprécié qu’il l’est en ce moment? Avec Klopp en tant que manager et l’équipe ayant connu un tel succès ces dernières années? Peut-être qu’il y a quelque chose là-dedans.

“Je pensais juste qu’avec autant de propriétaires américains entrant dans la ligue, je pensais qu’il y avait un avantage numérique à certains égards où ils pourraient voir quelque chose dans le futur compte tenu de ce que nous avons vu dans les sports américains, alors j’ai pensé que les propriétaires seraient ici pour un moment.

“Peut-être qu’ils se sont réveillés lundi matin et ont lu combien Manchester City avait gagné commercialement et ont pensé : ‘Tu ne peux pas l’arrêter, n’est-ce pas ?!'”

FSG, qui a acheté le club dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 300 millions de livres sterling en octobre 2010, envisagerait une vente, même s’il préférerait attirer de nouveaux investisseurs en vendant une participation minoritaire.

Ils ont demandé à Goldmann Sachs et Morgan Stanley d’évaluer l’intérêt des acheteurs et les banques devraient déterminer si certains des soumissionnaires présélectionnés qui n’ont pas acheté Chelsea sont intéressés à investir à Liverpool.

La pression a augmenté sur le FSG, dirigé par le propriétaire principal John W Henry, cette saison, car les résultats indifférents ont laissé Liverpool loin derrière ses rivaux en Premier League.

Le mois dernier seulement, Klopp a évoqué les difficultés à suivre le rythme de Manchester City, admettant que le club ne pouvait pas rivaliser avec sa puissance financière et devait trouver d’autres moyens de rester en contact.

FSG n’a pas été opposé à la recherche de ressources supplémentaires et en avril de l’année dernière, pour aider à atténuer les pertes dues à Covid, il a vendu une participation de 10% à RedBird, une société d’investissement privée, pour 533 millions de livres sterling.

Mais cette saison, les propriétaires ont été critiqués pour un manque d’investissement dans l’équipe cet été.

Le directeur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, insiste sur le fait que les propriétaires du club ont pris d’excellentes décisions pour faire avancer les choses, et à la lumière des spéculations, l’équipe est entièrement concentrée sur son match de la Coupe Carabao avec Derby.



Plus tôt cette année, le Russe Roman Abramovich a finalisé la vente de Chelsea à un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital dans le cadre d’un accord conseillé par Goldmann Sachs, plaçant la valeur de rachat globale à 4,25 milliards de livres sterling.

Neville a dit Le chevauchement: “J’ai dit à propos de Manchester United il y a quatre ou cinq mois qu’ils devaient vendre en partie parce qu’ils avaient besoin d’argent pour faire ce que Liverpool a fait – comme transformer le terrain d’entraînement et le stade.

“Mais aussi, cette valorisation de Chelsea ne durera que potentiellement 18 mois à deux ans avant que les gens ne réalisent que Chelsea ne fait pas de profit, et donc d’où ces fonds d’investissement américains vont-ils tirer de l’argent.

“Je pense que la vente de Liverpool a du sens – FSG n’a pas l’argent pour rivaliser avec les autres meilleures équipes de la ligue, ils ont déjà développé le stade, ils ont Jurgen Klopp et c’est maintenant une affaire de combien de temps va-t-il rester dans le coin pendant deux ou trois ans ?

L’expert en financement du football, Kieran Maguire, affirme que Fenway Sports Group pourrait réaliser jusqu’à 14 fois le retour sur son investissement à Liverpool s’il décidait de vendre le club.



“Si la vente de Chelsea en ce moment fixe la valorisation, FSG pense que le moment est venu pour nous de potentiellement sortir parce que si nous plongeons dans la ligue, si les gens pensent que Boehly a surpayé à Chelsea, et cela devient un peu plus d’une lutte au cours des deux prochaines années, ils peuvent penser que c’est le bon moment.

“Je pense que la famille Glazer sera dans une situation similaire. Je soupçonne que les deux chercheront des sorties ou des séparations. Avec les Glazers, je pense que quelques-uns d’entre eux voudront rester, mais avec FSG, je pense qu’ils mettent un Valorisation de 3 à 4 milliards de livres sterling sur Liverpool lorsqu’ils ont levé de l’argent provenant de Covid.

“Ils pourraient probablement obtenir cela en ce moment, mais ils ne pourront peut-être pas l’obtenir dans deux ans. Ils ne peuvent certainement pas rivaliser financièrement avec certains des autres clubs de la ligue, donc je ne pense pas que ce soit aussi grande surprise lorsque vous regardez certaines des preuves.

“La question revient toujours – comme ce fut le cas avec la famille Glazer à Manchester United – qui l’achètera ensuite? Ce sera soit un fonds d’investissement américain plus agressif et plus riche, soit un fonds souverain ou un État-nation. “