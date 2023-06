Liverpool intéressé par un coup de choc pour Kyle Walker: rapport

Liverpool a manifesté un intérêt choquant pour le défenseur de Manchester City Kyle Walker.

C’est selon un rapport qui dit que la star des Citizens veut rejeter un déménagement au Bayern Munich. Le vainqueur du Treble récemment couronné a été laissé sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions et serait le deuxième choix dans le onze de premier choix de Pep Guardiola derrière Manuel Akanji.

Mais avec Liverpool offrant à Walker la possibilité de rester dans le nord-ouest de l’Angleterre, une option surprenante est devenue disponible.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, veut offrir à Kyle Walker une évasion du banc de Manchester City (Crédit image : Jan Kruger/Getty Images)

Selon le courrierle Bayern explorait des frais de 15 millions de livres sterling avec Manchester City – avec Liverpool, qui, selon la source, « serait difficile à voir » signer le joueur de 33 ans.

L’intérêt pour Walker confirme certainement que les Reds sont intéressés par la couverture arrière droite – suggérant que le rôle de Trent Alexander-Arnold pourrait évoluer sous Jurgen Klopp.

L’arrière droit a joué au milieu de terrain pour l’Angleterre ces derniers temps et dans les dernières étapes de la saison sous Jurgen Klopp, s’inversait pour figurer de plus en plus au milieu de terrain. Ibrahima Konaté a été chargé de couvrir son espace défensivement avec des résultats mitigés.

Bien qu’improbable, l’introduction de Walker permettrait à Liverpool d’aligner Alexander-Arnold au milieu de terrain – ou même de jouer à trois. Walker peut simplement être utilisé comme sauvegarde.

Trent Alexander-Arnold pourrait voir son rôle changer la saison prochaine (Crédit image : Shaun Botterill/Getty Images)

SportBILD’s chrétien falkécrit pour PrisHors-jeua affirmé que Benjamin Pavard était également sur le radar de Liverpool.

Walker est valorisé 13 M€ par Marché des transferts.

Plus d’histoires de Liverpool

Les nouvelles sur les transferts de Liverpool s’intensifient avant une énorme refonte à Anfield cet été.

Benjamin Pavard du Bayern Munich a été lié, tandis que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre – mais Manuel Ugarte est une star qui ne déménagerait pas dans le Merseyside.

Pendant ce temps, Diogo Jota a raconté FFT que Liverpool peut remporter le titre en 2024.