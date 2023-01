Liverpool intéressé par le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, mais le déménagement estival est plus probable que la candidature de janvier | Nouvelles du football

Liverpool maintient un intérêt pour le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes – mais Sky Sports Nouvelles a été informé qu’ils sont plus susceptibles de conclure un accord en été plutôt qu’en janvier.

Les Reds veulent se renforcer dans l’entrejeu mais veilleront à signer le bon joueur, quitte à attendre la fin de la saison.

Nunes est l’un des nombreux milieux de terrain que Liverpool surveille et il y avait un intérêt pour le joueur avant qu’il ne rejoigne les Wolves du Sporting Lisbon l’été dernier, tandis que Manchester City le suivait également.

Il a été rapporté que Liverpool tentera de le signer pour 44 millions de livres sterling, mais Sky Sports Nouvelles a été informé que ces frais étaient irréalistes, les Wolves le valorisant à plus de 50 millions de livres sterling.

Image:

Nunes (à droite) n’a rejoint les Wolves du Sporting Lisbon qu’il y a six mois





Il n’y a certainement pas eu d’approche de Liverpool aux Wolves ce mois-ci pour la signature de Nunes.

Pendant ce temps, la nouvelle recrue des Wolves, Matheus Cunha, est en lice pour faire ses débuts contre Aston Villa mercredi soir. Il a été en pleine formation avec l’équipe.

Carra: Aucune chance d’être parmi les quatre premiers si Liverpool ne signe pas le milieu de terrain

Jamie Carragher pense que Liverpool ne finira pas dans le top quatre s’il ne signe pas de milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert de janvier.



Jamie Carragher pense que Liverpool n’a “aucune chance” de terminer dans le top quatre sans un nouveau milieu de terrain après que la défense qui a été “une pagaille toute la saison” ait été coupée à plusieurs reprises lors de leur défaite 3-1 contre Brentford lundi.

L’équipe de Jurgen Klopp a été maîtrisée par Brentford au Gtech Community Stadium, ratant la chance de gravir les échelons et les laissant sixièmes de la Premier League. Leur ancien défenseur estime qu’une grande amélioration est nécessaire pour faire partie des quatre premiers.

“Cela a été un thème de Liverpool toute la saison”, a déclaré Carragher Sports du ciel. “Dès que l’intensité d’un match augmente, ils ne peuvent pas faire face. Ils doivent jouer un type de jeu plus lent car dès que ça va vite, ils ne sont pas aux courses, ils ne peuvent pas suivre.

Image:

Fabinho de Liverpool, à gauche, et Darwin Nunez de Liverpool semblent abattus après avoir perdu 3-1 contre Brentford





“Liverpool a eu un problème toute la saison contre des équipes physiques. C’est une équipe, ne l’oublions pas, qui se targue de dire que l’intensité est notre identité. Ils ne peuvent plus y faire face en ce moment. Cela ressemble à un vieillissement l’équipe arrive à la fin.”

Bien que le succès de Liverpool repose sur leur recrutement impressionnant, Carragher est frustré que les problèmes au milieu de terrain n’aient pas été résolus – et craint qu’ils ne se transforment en une équipe qu’il ne reconnaît pas en conséquence.

“Je ne sais pas ce qui est arrivé à Liverpool en termes de milieu de terrain. Liverpool a acheté un milieu de terrain en quatre ans et demi à Thiago. Il revient les hanter maintenant.

Faits saillants de la victoire 3-1 de Brentford contre Liverpool en Premier League



“Thiago n’est pas un problème si les deux autres sont pleins d’énergie et arrêtent les contre-attaques. Les gens parlent de Jude Bellingham mais Liverpool n’a pas de problème pour aller de l’avant, ils ont besoin d’un joueur pour empêcher l’opposition de les traverser.

“Harvey Elliott et Fabio Carvalho sont de grands joueurs techniques mais ils ne ressemblent pas aux joueurs de Jurgen Klopp. Fabinho vieillit. Jordan Henderson n’a pas l’énergie d’un ancien, James Milner.

“Le comité de transfert et Jurgen Klopp ont été loués plus que n’importe quel département de dépistage ou de recrutement dans le football mondial. C’est sur eux.

“Pour permettre à une équipe qui concourait pour quatre trophées la saison dernière de se battre pour le top quatre parce que le milieu de terrain n’a eu qu’une seule signature en quatre ans, ils courent absolument à bout de souffle. Comment cela a-t-il pu se produire ?

Image:

Jurgen Klopp assiste à la défaite de Liverpool à Brentford





“Ils ont signé Cody Gakpo. Si Liverpool pense qu’il peut se classer parmi les quatre premiers sans signer un milieu de terrain dans cette fenêtre, il n’a aucune chance.

“Quand je regarde Liverpool maintenant, et certainement au milieu de terrain, j’ai l’impression que l’équipe de Jurgen Klopp se transforme en quelque chose d’autre.

“La seule équipe que cela me rappelle, c’est quand j’ai joué contre Arsenal sous Arsène Wenger. Oui, c’était une grande équipe de football. Mais leur rythme et leur physique réels, les équipes ne pouvaient pas y faire face. Ensuite, cette équipe s’est transformée en quelque chose de vraiment technique et ils n’ont plus jamais gagné.

“Je ne sais pas s’il y a une influence de Pep Lijnders, qui est le numéro deux de Klopp et qui a également son mot à dire sur ce qui se passe, peut-être une façon de penser hollandaise, d’amener les joueurs sur le ballon, de penser que Liverpool doit garder peaufiner les choses parce que les gens y sont habitués.

“Pour moi, dès la première minute de l’ère de Klopp contre Tottenham, les équipes sprintaient sur tout le terrain. Quand je ne vois pas Liverpool sprinter et fermer maintenant et qu’ils jouent toujours avec cette ligne haute, c’est comme si ce n’était pas un Liverpool équipe.

“Ce n’est plus une équipe de Jurgen Klopp maintenant et je veux savoir pourquoi.”