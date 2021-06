Liverpool intensifie la poursuite de Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach

Florian Neuhaus pourrait échanger l’Allemagne contre l’Angleterre avec un intérêt signalé de Liverpool. Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues avec les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Liverpool devrait faire une offre pour Neuhaus

Liverpool devrait déposer une offre pour le Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus, selon le journaliste de SPORT1 Florian Plettenburg.

Les rapports en provenance d’Allemagne affirment que le club de Bundesliga s’attend à ce qu’une offre soit faite par Liverpool avec Jurgen Klopp prêt à prendre la décision finale. Les pourparlers pour un accord devraient se dérouler pendant toute la durée de l’Euro 2020, le rapport confirmant que Neuhaus ne décidera de son avenir qu’après son retour de service international avec l’Allemagne.

Liverpool cherche un milieu de terrain depuis Georginio WijnaldumLe contrat de s a expiré et Fenway Sports Group semble poursuivre sa stratégie de transfert visant à cibler les jeunes joueurs qui, selon eux, ont un potentiel élevé.

Les performances de la star de la Bundesliga cette saison ont vu Neuhaus progresser rapidement dans la configuration nationale allemande jusqu’à l’équipe senior, ayant impressionné en jouant à six ainsi qu’au milieu de terrain central. Le joueur de 24 ans a contribué à 11 buts en 30 départs pour ‘Gladbach en Bundesliga la saison dernière.

– Leicester City a remporté ce soir la course pour le tueur à gages du FC Salzbourg Patson Daka, dit Fabrice Romano. Les Foxes ont repoussé l’intérêt de plusieurs clubs avec Liverpool, Chelsea et Leipzig, tous récemment liés à l’attaquant. La forme prolifique du joueur de 22 ans l’a vu au cœur des spéculations tout au long de la fenêtre de transfert, ayant marqué 42 buts lors de ses 59 derniers matchs.

– Conor Coady pourrait laisser les loups avec Everton intéressé par les services du défenseur, écrit Initié au football. La hiérarchie de Goodison Park serait intéressée par le défenseur central, et on pense que le nouveau manager entrant Rafael Benitez a déjà donné son feu vert pour le transfert. Le joueur de 28 ans a joué un grand rôle dans la résurgence des Wolves en Premier League, avec 37 reprises la saison dernière en tant que capitaine.

– Calciomercato rapporte que l’ancien gardien de Crotone Alex Cordaz a conclu un accord pour rejoindre Internazionale. Le gardien italien a signé un contrat d’un an avec l’Inter jusqu’en 2022 et jouera un rôle de remplaçant pour Samir Handanovic. Le joueur de 38 ans est l’une des premières recrues de Simone Inzaghi en tant que manager, et ajoutera beaucoup d’expérience après avoir commencé 36 matchs en Serie A la saison dernière.

– L’AC Milan devra doubler son offre s’il veut obtenir la signature de Marseille Boubacar Kamara. C’est selon Calciomercato, qui dit que le club de Serie A est attaché au défenseur, qui pourrait coûter environ 25 millions d’euros. Le joueur de 21 ans s’est imposé en Ligue 1 depuis qu’il a rejoint Marseille en 2017, devenant un habitué de la première équipe qui l’a vu susciter l’intérêt de toute l’Europe.

– Jérôme BoatengLa prochaine étape de sa carrière pourrait être en France avec l’AS Monaco à la recherche d’un défenseur central. Le 10 Sport affirme que le club de Ligue 1 souhaite ajouter un joueur expérimenté dans ses rangs et que le défenseur allemand a déjà reçu une offre de contrat de la part de Niko Kovac. Le joueur de 32 ans est resté un élément clé de la course au titre du Bayern Munich la saison dernière, ainsi que le départ de six matchs en Ligue des champions.