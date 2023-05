Liverpool garde les quatre meilleurs espoirs en vie en tant que vainqueur des filets de Salah

Liverpool a battu Brentford 1-0 à Anfield samedi soir pour remporter six victoires d’affilée. C’est une victoire qui a maintenu en vie leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers. Cette victoire signifie que l’équipe de Jurgen Klopp n’est plus qu’à un point de Manchester United, quatrième. Ils ont cependant disputé deux matchs de plus.

Liverpool a commencé le meilleur des deux côtés. Les hommes de Klopp ont pris les devants à la 13e minute. Les visiteurs étant incapables de dégager leurs lignes, Mohamed Salah a marqué à bout portant après la passe décisive de la tête de Virgil Van Dijk depuis l’intérieur de la surface.

Les Reds auraient dû doubler leur avance à la 29e minute lorsque Trent Alexander Arnold a brillamment mis en place Darwin Nunez. C’était une passe époustouflante mais l’Uruguayen a gonflé ses lignes en frappant large avec le but à sa merci.

Liverpool vise la poursuite de la Ligue des champions contre Manchester United

Brentford pensait avoir égalisé à la 40e minute lorsque Bryan Mbuemo a dépassé Alisson. Cependant, bien qu’il ait été joué au but devant van Dijk par Ivan Toney, VAR a déterminé qu’il était hors-jeu.

Liverpool s’en est sorti avec une défense bâclée et s’est dirigé vers la pause avec son avance intacte.

Les Reds auraient dû marquer leur deuxième but à la 53e minute, mais la passe de Diogo Jota a frappé la jambe de Cody Gakpo, le Néerlandais ayant un but ouvert à viser.

Brentford a apporté des changements à la recherche d’un égaliseur mais n’a guère pu créer une chance nette de troubler Alisson.

La défaite était la première défaite de Brentford en trois matchs après avoir remporté ses deux derniers. L’équipe londonienne reste neuvième avec 50 points en 35 matchs.

Avec Liverpool qui réduit l’écart, la course pour les quatre premiers est peut-être plus intense qu’à n’importe quelle autre partie de la campagne.

Les hommes de Klopp ont redécouvert leur mojo au cours d’une saison de bégaiement, mais espèrent que les rivaux de United perdront des points lors des prochains matchs.

