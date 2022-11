Liverpool: Fenway Sports Group “ouvert aux investissements mais pleinement engagé” envers les Reds malgré les rapports de vente | Nouvelles du football

Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, ont confirmé qu’ils étaient ouverts à l’investissement, mais ont réitéré qu’ils étaient “pleinement engagés” envers le club malgré les informations selon lesquelles ils seraient ouverts à une vente.

Un rapport en L’athlétisme a affirmé que FSG, propriétaire du club depuis une prise de contrôle de 300 millions de livres sterling en octobre 2010, a sollicité des offres pour le club et qu’une présentation de vente pour les soumissionnaires a été préparée.

Mais une déclaration de FSG disait: “Il y a eu un certain nombre de changements récents de propriété et de rumeurs de changement de propriété dans les clubs EPL et inévitablement, nous sommes régulièrement interrogés sur la propriété de Fenway Sports Group à Liverpool.

“FSG a fréquemment reçu des manifestations d’intérêt de tiers souhaitant devenir actionnaires de Liverpool. FSG a déjà déclaré que, dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si cela était dans l’intérêt de Liverpool en tant que club.

“FSG reste pleinement engagé dans le succès de Liverpool, à la fois sur et en dehors du terrain.”

Image:

Le propriétaire de Liverpool John W. Henry avec Jurgen Klopp





Liverpool appartient principalement à John W Henry, aux côtés du président du FSG, Tom Werner.

Sous la propriété de FSG, Liverpool a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup à deux reprises. Le club a également remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Super Coupe de l’UEFA et le Community Shield à cette époque.

FSG possède également les Red Sox de Boston de la Ligue majeure de baseball et les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey.

Plus tôt cette année, le Russe Roman Abramovich a conclu la vente de Chelsea à un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital dans le cadre d’un accord plaçant la valeur globale de la prise de contrôle à 4,25 milliards de livres sterling.