Liverpool: Fenway Sports Group a reçu «beaucoup d’intérêt» pour un investissement potentiel, déclare Sam Kennedy | Nouvelles du football

Fenway Sports Group (FSG) a reçu “beaucoup d’intérêt” pour les investissements de Liverpool, selon Sam Kennedy, partenaire de FSG.

FSG envisagerait une cession, même s’il préférerait attirer de nouveaux investisseurs en cédant une participation minoritaire.

Ils ont demandé à Goldman Sachs et Morgan Stanley d’évaluer l’intérêt des acheteurs et maintenant Kennedy, le PDG des Red Sox de Boston, propriété de FSG, a affirmé qu’il y avait beaucoup de prétendants à l’investissement.

Jamie Carragher et Gary Neville débattent de la vente potentielle de Liverpool par les propriétaires Fenway Sports Group. Découvrez l’intégralité du fan debate spécial mi-saison sur la chaîne YouTube The Overlap



Il a dit Le BostonGlobe: “Il y a eu beaucoup d’intérêt de la part de nombreux partenaires potentiels envisageant d’investir dans le club.

“C’est le début de l’exploration des possibilités d’investissements possibles à Liverpool.”

Les commentaires de Kennedy sont la première déclaration publique d’un individu du FSG depuis que le groupe a publié une déclaration plus tôt ce mois-ci.

Il a également parlé du président de la FSG, Mike Gordon, qui prend du recul par rapport à sa gestion quotidienne de Liverpool.

“Mike Gordon a fait un travail extraordinaire à la tête du club au cours de la dernière décennie”, a-t-il déclaré. “Il prendra du recul par rapport à ce rôle et Billy Hogan en assumera de plus en plus.

“Billy est quelqu’un dont nous sommes particulièrement fiers au front office des Red Sox, il a grandi dans notre organisation.”

Le directeur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, insiste sur le fait que les propriétaires du club ont pris de bonnes décisions pour faire avancer les choses



FSG, qui a acheté le club dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 300 millions de livres sterling en octobre 2010, a travaillé avec les deux banques américaines pour déterminer la valeur du club, les initiés de la ville pensant qu’il pourrait atteindre 5 milliards de dollars (4,4 milliards de livres sterling). ).

Plus tôt cette année, le Russe Roman Abramovich a finalisé la vente de Chelsea à un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital dans le cadre d’un accord conseillé par Goldmann Sachs, plaçant la valeur de rachat globale à 4,25 milliards de livres sterling.

Kennedy a déclaré : « Les grandes entreprises se développent en ajoutant de la valeur à leur entreprise.

“Une façon d’augmenter cette valeur de temps en temps est de vendre des actifs ou d’ajouter des investisseurs. Cela signifie-t-il que FSG va vendre Liverpool ? Je ne sais pas.

“C’est le travail de John Henry, Tom Werner et Mike Gordon de diriger de manière responsable Fenway Sports Group et ils ont estimé que c’était le moment idéal pour explorer les possibilités d’investissement dans le club.”

Sous la propriété de FSG, Liverpool a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup à deux reprises. Le club a également remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Super Coupe de l’UEFA et le Community Shield à cette époque.

FSG possède également les Red Sox de Boston de la Ligue majeure de baseball et les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey.

Les propriétaires de Liverpool “ont deux options”

L’expert en financement du football, Kieran Maguire, affirme que Fenway Sports Group pourrait réaliser jusqu’à 14 fois le retour sur son investissement à Liverpool s’il décide de vendre le club.



L’expert financier du football Kieran Maguire à Sky Sports News:

“Je pense qu’ils ont deux options. Ils peuvent prendre un investissement minoritaire afin de générer de l’argent. Je pense qu’il existe un autre point de vue selon lequel Fenway Sports Group pourrait potentiellement sentir qu’il est allé aussi loin qu’il le peut avec le Liverpool FC.

“Ils l’ont acheté pour 300 millions de livres sterling, ils peuvent le vendre 12 à 14 fois ce montant [now]et ils sont maintenant en concurrence avec des fonds souverains – nous avons ajouté Newcastle au sommet de la Premier League avec la richesse de leurs propriétaires – et il devient encore plus difficile de se qualifier pour la Ligue des champions lorsque vous ‘ ai sept clubs pour quatre places.

“À court terme, Liverpool est dans une position financière solide. Fenway Sports Group a très bien géré le club, ils ont un modèle de rentabilité et ils ont gagné de l’argent en termes de ventes de transfert ces dernières années.

“Pour le marché des transferts à très court terme, je pense que le club sera un peu prudent en même temps que Fenway Sports Group sait qu’il doit investir pour être compétitif.

“Ils [FSG] ont investi dans les infrastructures, ils ont adopté cette approche moneyball en termes de recrutement et de rétention des joueurs, ce qui signifie qu’ils ont dépassé leur poids.

“Si nous regardons la période écoulée depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson [at Manchester United] en 2013, Liverpool aura dépensé un demi-milliard de livres de moins que n’importe lequel des autres grands clubs, comparé à Chelsea, Manchester United et Manchester City.

“Et je pense que l’on peut soutenir qu’ils ont probablement été les seuls principaux adversaires de Manchester City au cours des trois ou quatre dernières années – je sais qu’ils ont eu une mauvaise saison jusqu’à présent – mais cela est dû à la façon dont ils dirigent l’entreprise et la façon dont ils ont ciblé les joueurs.”