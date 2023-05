Liverpool Femmes 0 – 1 Man United Femmes

Manchester United a été battu de justesse pour le titre de Super League féminine par Chelsea malgré une victoire 1-0 sur Liverpool lors de la dernière journée.

United a entamé le dernier week-end de sa meilleure campagne WSL en sachant que le football européen était déjà sécurisé, après avoir également maintenu la course au titre en vie avec une impressionnante victoire au dernier souffle sur Manchester City lors de leur avant-dernier match.

Leur approche courageuse a été saluée par la manager de Chelsea, Emma Hayes, avant le dernier tour de matches de samedi, alors qu’elle qualifiait United de « l’une des meilleures équipes de la ligue », mais l’équipe de Marc Skinner a finalement échoué de deux points après la croisière des Blues. lecture passée.

Image:

Le but de Garcia n’a pas suffi à donner le titre à United alors que Chelsea a gagné à Reading





Dans l’espoir de tirer parti d’une éventuelle erreur de Chelsea, la super sub de United, Lucia Garcia, a marqué le seul but de l’après-midi trois minutes après son entrée sur le terrain, levant le ballon au-dessus de Gemma Bonner avant de s’enfoncer dans le coin inférieur à la 72e minute.

La victoire n’a pas suffi à éclipser les champions de Hayes, qui conservent leur titre pour une quatrième saison consécutive après des frappes décisives de Sam Kerr (2) et Guro Reiten ont mené à un triomphe 3-0 sur les Royals relégués.

Comment Man Utd est tombé terriblement court

Image:

Garcia tire United devant





United avait besoin d’un but précoce pour exercer une pression accrue sur ses rivaux en titre – cela aurait peut-être mis les nerfs en émoi dans le camp de Chelsea.

Au lieu de cela, la nouvelle du premier match de Kerr a éclaté avant que United ne se lance vraiment contre Liverpool, essayant trop fort de forcer des entrées irréalisables, sachant que leur sort était entre les mains de Chelsea.

Nikita Parris s’est dirigée directement vers Rachael Laws avant que le buteur de Liverpool ne fasse basculer le curleur de Parris sur le poteau à la fin d’une mi-temps frustrante, aucune des deux équipes n’ayant pu prendre pied de manière significative.

Mary Earps, qui avait relativement peu de choses à faire tout au long, a été appelée à l’action pour refuser Emma Koivisto après une courte pause à Liverpool qui a révélé United. Leur gardien de but a maintenu la parité avec un arrêt griffu avant que la percée n’arrive cinq minutes plus tard.

Garcia était le nouvel élan dont United avait besoin pour aller plus directement, taquinant la ligne de fond de Liverpool avec un mouvement intelligent avant de façonner une ouverture d’une immense qualité.

L’attaquant s’est faufilé derrière la ligne arrière fatigante des hôtes, s’accrochant à un long ballon de recherche de Maya Le Tissier, et a eu la présence d’esprit de le soulever au-dessus de la tête de Bonner avant de balancer une botte gauche au tir.

Le ballon s’est parfaitement niché à l’intérieur du poteau proche de Laws, de la même manière qu’il l’avait fait contre Man City lors de la précédente sortie de United – qui a été réglée de la même manière par l’introduction gagnante du match de Garcia depuis le banc.

Earps : Profondeur nécessaire pour gagner des titres

Image:

La gardienne de but de Manchester United, Mary Earps, s’exprimant sur BBC One :

« Il s’agit de le faire de manière cohérente. Nous sommes si proches. Nous n’avons pas tout à fait l’équipe pour y arriver. J’espère que les joueurs voudront venir jouer pour une grande équipe de United en Ligue des champions la saison prochaine. Nous voulons garder la main sur les joueurs que nous avons aussi.

« Nous méritons beaucoup de crédit. Ce n’est pas facile. Nous avons de jeunes joueurs qui n’ont pas joué dans de grands moments de pression. Nous avons besoin d’expérience pour compléter cette qualité.

« Merci à toute l’équipe, nous avons fait du bon travail. Il s’agit d’ajouter de la qualité, je ne veux pas nommer de postes – c’est le travail du manager. Mais nous avons besoin de plus de profondeur dans tout le parc.

« Je suis ravi et béni. Vous travaillez si dur pour cela. Je veux continuer à gagner et cela vous rend plus avide de succès. Je veux gagner la Ligue des champions maintenant. »

Où est l’avenir de Russo ?

Image:

Alessia Russo a marqué 10 buts et enregistré une passe décisive dans la WSL cette saison – son meilleur retour à ce jour





Laura Hunter de Sky Sports :

Il y avait un regard tertiaire vers les nombreux fans itinérants à Prenton Park. Mais rien de plus. Pas une vague d’au revoir ou un geste d’adieu. Rien n’indique une bifurcation. Certainement rien à signaler pour qu’Alessia Russo ait disputé son dernier match sous les couleurs de Manchester United.

Pourtant, alors que l’excitation d’une autre campagne captivante s’apaise, nous ne sommes pas plus près de savoir si Russo poursuivra son séjour à Manchester au-delà de ce terme. L’attaquante est devenue célèbre sur la scène internationale l’année dernière, jouant un rôle spectaculaire dans le triomphe de l’Angleterre à l’Euro, et a porté cette forme en action nationale – enregistrant 11 buts, sa plus productive à ce jour. Elle est l’un des joyaux de la couronne scintillante de United.

« Ce que nous avons accompli cette saison avec Manchester United est incroyable », a déclaré Russo aux journalistes après avoir remporté le prix de la « joueuse de l’année » lors des premiers Women’s Football Awards de jeudi. Mais les négociations contractuelles sont au point mort et il n’y a pas d’accord formel en place pour que le joueur de 24 ans reste à United au-delà de juin. Sans surprise, elle a des prétendants.

« Je veux les garder, je veux que ce soit clair. Mais s’ils ne restent pas, nous nous assurerons de construire une équipe pour réussir », a déclaré le manager Marc Skinner au Bbc de Russo et Ona Batlle après le triomphe de United contre Liverpool lors de la dernière journée. Cela semble inquiétant. La participation à la Ligue des champions sera-t-elle un leurre suffisant ? Ou les ambitions de Russo ont-elles dépassé celles des moyens de United ?

Skinner : Les équipes devraient nous craindre la saison prochaine

L’entraîneur de Manchester United, Marc Skinner :

« Nous ne pouvons contrôler que les contrôlables. Nous avons gagné le match, mais nous avons perdu [the title]. Félicitations à Chelsea, ils sont champions cette saison et je suis sûr qu’ils seront conscients de nous pour la saison prochaine.

« La croissance que nous avons eue est immense. Combien de fois dans le sport voyez-vous une équipe depuis sa création il y a cinq ans se qualifier pour la Ligue des champions ? Si j’étais Manchester City, Arsenal et Chelsea, j’aurais très peur de nous.

« » J’ai dit au début de la saison que l’expérience aiderait et l’expérience que nous avons eue cette saison a été incroyable. Chelsea ne va pas rester immobile donc nous ne le sommes pas.

« Nous voulons que nos talents continuent d’émerger. Ils seront très présents l’année prochaine. Ils l’étaient cette saison. »