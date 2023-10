Liverpool Femmes 0 – 1 Everton Femmes

La tête de Megan Finnigan en première mi-temps a permis à Everton de s’imposer 1-0 dans le derby du Merseyside contre Liverpool à Anfield, les Reds manquant l’occasion de prendre la tête de la WSL.

La forme du début de saison des deux équipes n’aurait pas pu être plus contrastée : Liverpool a remporté les deux matchs, dont une victoire 1-0 à l’Emirates contre Arsenal, tandis qu’Everton n’avait pas marqué de point.

Mais comme pour tout derby, la forme a disparu alors que Liverpool était une fois de plus impressionné par un match de derby à Anfield. Les Reds ont désormais perdu quatre derbys au stade sans marquer, après avoir été battus 3-0 lors du même match la saison dernière.

Même si le score n’était pas le même, l’un des buts l’était. Le capitaine d’Everton, Finnigan, a eu une tête libre qui a survolé le bout des doigts de Rachael Laws, marquant avec l’un des deux tirs cadrés des Toffees.

Découvrez les en-têtes identiques du derby du Merseyside de Megan Finnigan d'Everton.



« Nous voulions semer le chaos et c’est ce que nous avons fait », a déclaré Finnigan. Sports aériens apres le jeu.

« C’est trois points énormes et une grande victoire dans le derby. Cela nous donne de la motivation parce que les gens auraient prédit la victoire de Liverpool. Il faut être présent dans le derby. »

Megan Finnigan d'Everton a admis que son équipe voulait semer le chaos lors du succès du derby du Merseyside à Liverpool.



Liverpool a sans doute proposé une réponse trop tard, avec un dernier quart d’heure effréné qui a vu des occasions des deux côtés, mais aucune des deux équipes n’a été en mesure d’en ajouter une autre.

Les Reds auraient pu prendre deux points d’avance en tête de la WSL avec une victoire, mais sont plutôt cinquièmes avec six points. Everton remporte sa première victoire de la campagne et se hisse au huitième rang.

Comment Everton a encore gagné à Anfield

Megan Finnigan célèbre après avoir dirigé Everton devant Liverpool





Ce fut un début de match frénétique à Anfield. Lucy Hope a boitillé après un défi de Missy Bo Kearns lors d’un premier coup dur pour Everton, avant que l’attaquant de Liverpool ne voie un but inscrit pour hors-jeu. Cependant, les rediffusions montrent que Kearns était en jeu et que le but aurait dû être maintenu.

La tentative tonitruante de Ceri Holland s’est ensuite écrasée sous la barre transversale, aidée par la main tendue de Courtney Brosnan qui revenait.

Actualités de l’équipe Liverpool a effectué un changement avec Sophie Roman Haug faisant ses débuts en compétition et Yana Daniels tombant sur le banc. Ceri Holland a également fait sa 50e apparition en WSL.

Everton a effectué deux changements. Courtney Brosnan est revenue dans le but, tandis que Nicoline Sorensen a été préférée à Martina Piemonte en attaque.

Everton a rapidement commencé à prendre pied dans le match et a pris l’avantage juste après une demi-heure. Finnigan s’est élevé au-dessus du peloton pour hocher la tête sur un corner, marquant avec le premier tir cadré des Toffees.

Les visiteurs auraient dû doubler leur avance peu de temps après la pause. C’était une autre tête libre, cette fois de Julie Vanhaevermaet. Hanna Bennison a amorti un corner, mais la milieu de terrain a pu envoyer son effort juste devant le poteau.

Jusqu’aux 10 dernières minutes, Liverpool n’offrait que des demi-occasions en réponse – Kearns traînant un effort à côté avant que le tir de Mia Enderby ne se dirige directement vers Brosnan.

Megan Finnigan ouvre le score de la tête contre Liverpool à Anfield



Mais une finition de bout en bout a commencé lorsque Katja Snoeijs s’est rapprochée à deux reprises – la première sauvée par Laws, tandis que la seconde a battu le gardien de but, mais a touché la barre transversale.

Natasha Flint s’est montrée la plus proche pour Liverpool, enroulant un bel effort vers le haut du filet, mais malgré la pression pour l’égalisation, elle s’est retrouvée battue pour la première fois cette saison.

Sorensen : Victoire bien méritée pour Everton

Brian Sorensen, manager d’Everton, à Sky Sports :

« Sur les cinq premiers, nous étions un peu partout et nous avons eu de la chance que ce but soit hors-jeu. Mais nous avons commencé à jouer notre jeu et nous avons contrôlé jusqu’aux 15 ou 20 dernières minutes où cela est devenu décousu. J’avais l’impression que nous aurions pu en marquer un deuxième. aussi, mais je suis content.

« Nous n’avons pas eu de chance avec Lucy [Hope] sortir et Claire [Wheeler] jouait hors de position pendant tout le match, mais elle a bien fait.

L'entraîneur-chef d'Everton Women's, Brian Sorensen, revient sur une victoire impressionnante contre Liverpool.



« Ce n’est jamais amusant de perdre un coéquipier aussi tôt et nous n’avons pas de couverture à ce poste pour le moment, mais le groupe s’est réuni et nous l’avons vu. Ensuite, nous commençons à entrer dans le jeu et à contrôler une grande partie de l’équipe. il.

« C’était une performance d’équipe où nous nous sentions en contrôle. Cela peut toujours être décousu à la fin avec tant de gens encourageant Liverpool, mais nous l’avons vu. Je pense que c’était bien mérité avec les occasions que nous nous sommes créées. »

Lorsqu’on lui a demandé si le résultat pouvait relancer la saison d’Everton, Sorensen a répondu : « Je ne vois pas pourquoi. Nous étions la meilleure équipe à Leicester et aurions dû gagner aussi facilement avec les occasions que nous avons eues. Mais c’est le football et maintenant nous avons notre première victoire et nous devons continuer à nous améliorer. »

Beard : l’arbitrage nous a coûté cher aujourd’hui

Le manager de Liverpool, Matt Beard, à Sky Sports :

« Nous avons très bien commencé le match, nous avons senti que nous avions le contrôle pendant les 15 ou 20 premières minutes. Nous avons eu un très bon but refusé, ce qui est frustrant.

« Ensuite, nous avons un peu perdu le contrôle, nous n’avons pas respecté nos principes en termes de mouvement, de conservation du ballon. Nous avons beaucoup retourné le ballon et puis cela devient un match 50-50 et nous avons laissé Everton prendre le contrôle.

L'entraîneur-chef de Liverpool, Matt Beard, revient sur une autre défaite dans le derby du Merseyside.



« C’est vraiment décevant de concéder sur un jeu arrêté, mais nous aurions dû avoir un coup franc avant cela.

« En seconde période, nous avons contrôlé sans trop créer. Nous avons eu quelques occasions, mais nous les avons saisies.

« Je pense simplement que l’arbitrage et le travail d’aujourd’hui ont eu un impact énorme sur le résultat.

« Si je regarde les deux premières performances où nous avons construit, joué en rond, passé puis traversé, nous n’y sommes pas parvenus assez aujourd’hui. Quand nous étions en bonne position, nous n’avions pas assez de corps dans le boîte. »

Et après?

Les deux équipes seront de retour en action dimanche prochain en WSL. Everton accueille Manchester United à Walton Hall Park, avec le coup d’envoi à 13 heures. Liverpool se rendra à West Ham, avec le coup d’envoi à 15 heures.