Liverpool FC x LeBron James : la gamme complète de vêtements dévoilée

Ce fut une grosse semaine pour LeBron James : il est d’abord devenu le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, et maintenant Liverpool a dévoilé la gamme complète de sa collaboration vestimentaire avec la superstar des Los Angeles Lakers, qui a été à la fois fan et actionnaire minoritaire. en Premier League depuis de nombreuses années maintenant.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

LeBron a taquiné quelques éléments de la collection ces dernières semaines – arriver à un match avec un maillot de football sur mesure et jouer dans un autre avec des baskets de marque LFC – mais maintenant la garde-robe complète est disponible.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

La collection Liverpool FC x LeBron comprend quelques maillots spéciaux – un de football, un de basket-ball – ainsi qu’un sweat à capuche, des shorts, des hauts d’entraînement à manches longues et une paire de baskets personnalisées.

Le maillot de football LeBron – modélisé par les piliers d’Anfield Andy Robertson et Jordan Henderson – est noir et gris foncé avec des rayures rouges et présente un motif imprimé répété portant les lettres “YNWA” et “SFG”. Le premier lot d’initiales représente le célèbre hymne du club de Liverpool (“You’ll Never Walk Alone”) et le second représente le mantra personnel de James (“Strive for greatness”).

Liverpool fc

Le même motif de lettrage intégral est également visible sur le maillot de basket-ball qui l’accompagne, porté par l’attaquant de Liverpool Shanice van de Sanden. Le gilet arbore également un logo “YNWA” stylisé sur le ventre ainsi que le numéro de liste n ° 6 préféré de James dans le dos.

Le look est complété par une paire de shorts à empiècements assortis, qui portent le même motif “YWNA-SFG” ainsi que l’écusson du club de Liverpool et l’emblématique n ° 6 de LeBron sur le devant.

Liverpool fc

Le gardien de but de Liverpool, Alisson, a participé à l’acte de mannequinat, portant le sweat-shirt noir qui, comme le maillot de basket-ball, porte la devise “Strive for greatness” cousue dans le haut du dos.

Liverpool fc

James a choisi de lancer la nouvelle chaussure LFC Nike LeBron XX Low incluse dans la gamme sur le terrain alors qu’il est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA à frapper un triple-double de 20 points contre les New York Knicks la semaine dernière.

Liverpool fc

Les baskets ultra-légères sont de couleur rouge avec l’image du Liver Bird que l’on retrouve sur l’écusson du club de Liverpool brodé sur les talons.

Ce ne sont pas les seules nouvelles baskets que LeBron peut ajouter à sa collection de chaussures, car Nike a battu son record en lui envoyant une paire de coups de pied personnalisés commémoratifs.

Liverpool fc

– Windhorst, Shelburne : LeBron enregistre un triomphe de longévité

Ce n’est sûrement pas un hasard si l’annonce des Reds intervient la même semaine que James est devenu le nouveau marqueur de tous les temps dans l’histoire de la NBA après avoir franchi le cap avec les Lakers mardi.

Le moment où LeBron est entré dans l’histoire 🤩 (via @NBA) pic.twitter.com/aFXXlXD1sg – ESPN (@espn) 8 février 2023

Nécessitant 36 points pour battre un record qui durait depuis près de quatre décennies, James a réussi à amasser 38 points lors d’une défaite 133-130 contre Oklahoma City Thunder pour dépasser le total de points en carrière (38 387) du légendaire Karim Abdul. -Jabbar.

Après avoir dépassé le décompte d’Abdul-Jabbar avec un tir sauté au troisième quart, James a terminé le match avec un total de 38 390 points en carrière, se plaçant ainsi devant en tant que nouveau détenteur du record de la NBA.