Liverpool fait une offre record de 110 millions de livres pour acquérir Moises Caicedo de Brighton

La reconstruction du milieu de terrain de Liverpool est pleinement effective alors que les Reds ont fait des folies pour acquérir ce qui pourrait bien être la dernière pièce du puzzle.

Selon David Ornstein de The Athletic, Liverpool a conclu un accord pour signer le talentueux milieu de terrain Moises Caicedo de Brighton pour un prix record de 110 millions de livres, surenchérissant sur ses rivaux de Premier League Chelsea qui ont apparemment offert environ 100 millions pour le jeune dans le processus.

Cet accord briserait le record de transfert du club, qui s’élève à 75 millions de livres sterling pour Virgil van Dijk. Cela brise également le record britannique, une distinction précédemment détenue par Chelsea lorsqu’ils ont dépensé 107 millions de livres sterling sur Enzo Fernandez.

🚨 Liverpool parvient à un accord avec Brighton pour signer Moises Caicedo pour un record britannique de 110 millions de livres sterling. #BHAFC enchères tenues en utilisant le délai de minuit. #LFC le plus offrant, #CFC à 100 millions de livres sterling. Conditions personnelles une formalité + médicale prévue vendredi à Liverpool @TheAthleticFC https://t.co/cUS7TdNWyL– David Ornstein (@David_Ornstein) 11 août 2023

Les conditions personnelles doivent encore être convenues entre Caicedo et Liverpool, mais devraient être une formalité, avec un examen médical prévu vendredi.

De retour lors de la fenêtre de transfert de janvier de la saison dernière, les rivaux de la Premier League, Arsenal, ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de la signature de l’Équatorien de Brighton alors qu’ils enregistraient une offre de 70 millions de livres.

Mais la direction de Brighton a tenu bon et a refusé l’offre, pour en récolter les bénéfices maintenant. Ils ont fixé une date limite à minuit jeudi pour la soumission des offres – et à condition que leur évaluation soit respectée, ils opteraient pour le plus offrant.

Arsenal a quitté Caicedo alors qu’ils étaient gros pour acquérir l’Anglais Declan Rice de West Ham United, mais cela signifiait que la fenêtre était ouverte pour que d’autres interviennent pour acquérir les services du jeune Équatorien cet été. Et Chelsea a été le premier à tenter sa chance.

Le nouveau manager Mauricio Pochettino a été impliqué dans une refonte complète de l’équipe. Et après avoir perdu des talents tels que Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Mason Mount et N’Golo Kante, Chelsea avait l’air mince au milieu de terrain et cela a déclenché la poursuite de Caicedo par les Blues.

Mais, leur poursuite persistante semble avoir été brutalement interrompue alors que Liverpool est venu avec une offre énorme à la dernière minute pour éloigner le jeune de Chelsea.

Liverpool lui-même a subi sa propre reconstruction alors que l’équipe de Jurgen Klopp a été active dans la fenêtre en acquérant des milieux de terrain tels que Dominik Szoboslai et Mac Alister afin de combler les lacunes laissées par des vétérans tels que Jordan Henderson, Fabinho et Alex. Oxlade-Chamberlain.

Interrogé sur le déménagement lors d’une conférence de presse, Klopp a déclaré: « Certaines choses auxquelles nous ne nous attendions pas cet été, Hendo, Fab, auxquelles nous n’avions pas pensé, quand cela s’est produit, nous avons essayé ».

Il a été directement interrogé pour savoir si Caicedo devait passer un examen médical vendredi matin, comme cela est largement rapporté, mais il a refusé de confirmer.

« Ce n’est rien que je puisse vraiment dire à ce sujet, c’est la vérité », a insisté Klopp.

« Faisons-le étape par étape. Voyons ce qui se passera dans les prochaines heures ou les prochains jours, alors nous aurons suffisamment de temps pour en parler.