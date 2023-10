Liverpool fait face à de belles excuses MALGRÉ ses excuses pour une erreur « monumentale » du VAR lors de la défaite de Tottenham

Liverpool pourrait être condamné à une amende de 25 000 £ après la défaite controversée 2-1 de samedi contre Tottenham.

Les Reds ont terminé avec neuf hommes au Tottenham Hotspur Stadium, où le but contre son camp de Joel Matip à la 96e minute a permis aux Spurs de remporter les trois points de manière spectaculaire.

C’était après que l’équipe de Jurgen Klopp ait vu le but de Luis Diaz en première mi-temps refusé à tort pour hors-jeu par le VAR – comme l’a admis le corps arbitral PGMOL, qui s’est excusé auprès de Liverpool pour cette erreur majeure.

Le but de Luis Diaz en première mi-temps a été incorrectement exclu pour hors-jeu par le VAR (Crédit image : Getty Images)

Sans surprise, Klopp a eu des mots forts à dire sur la décision, qui Match du jour L’expert Alan Shearer a qualifié d’erreur « monumentale » – mais Liverpool risque d’être puni pour une autre raison.

Les équipes qui accumulent six cartes ou plus dans un seul match se voient généralement infliger une amende de 25 000 £ par la FA ; Samedi, les Reds ont reçu quatre jaunes et deux expulsions (Curtis Jones a reçu un rouge direct après un contrôle du VAR pour sa faute sur Yves Bissouma en première mi-temps, tandis que le remplaçant Diogo Jota a reçu son ordre de marche pour deux infractions réservables en seconde période. moitié.

Une telle punition n’est cependant pas gravée dans le marbre et Liverpool pourrait réussir à échapper à toute action.

Néanmoins, les Reds ont déjà reçu quatre cartons rouges cette saison, soit au moins deux fois plus que n’importe quelle autre équipe de Premier League.

Avant les licenciements de Jones et Jota contre les Spurs, Virgil van Dijk et Alexis Mac Allister ont été expulsés respectivement lors des victoires contre Newcastle et Bournemouth – bien que le rouge de Mac Allister ait ensuite été annulé.

Klopp insiste cependant sur le fait que son équipe n’est pas une tenue sale. Il a déclaré aux journalistes : « Il est important pour moi que les gens ne commencent pas à penser que nous avons autant de cartons rouges ». [that] nous sommes une équipe qui donne des coups de pied. Nous ne le faisons pas [go kicking players] ».

