Liverpool fait de Jude Bellingham la première cible de transfert avec le Borussia Dortmund se préparant à la sortie de l’adolescent | Nouvelles du centre de transfert

Liverpool a fait de la signature de Jude Bellingham sa priorité pour le mercato estival, selon Ciel Allemagne.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Bellingham a élevé sa réputation déjà naissante avec ses performances pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar et est poursuivi par une multitude de meilleurs clubs.

On dit que le club allemand prévoit déjà le départ du joueur de 19 ans en 2023 alors qu’il se prépare à une grosse offre cet été, le patron des Reds, Jurgen Klopp, étant censé faire pression pour l’accord.

Bellingham est l’adolescent le plus recherché du football mondial





On pense que Liverpool, Manchester City et le Real Madrid sont les parties les plus intéressées, Bellingham étant susceptible de coûter plus de 100 millions de livres sterling rien qu’en frais de transfert. Son contrat actuel expire en 2025.

Manchester United, cependant, est hors course, selon Ciel Allemagne, ayant tenté de signer Bellingham lorsqu’il était à Birmingham City.

Ciel en Allemagne le journaliste de transfert Florian Plettenberg a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Le Borussia Dortmund est très satisfait de la performance de Jude Bellingham en Coupe du monde jusqu’à présent car il devient encore plus précieux du point de vue financier.

“Bellingham est sous contrat jusqu’en 2025 et il n’a pas de clause libératoire contrairement à Erling Haaland l’a fait.

“Ils prévoient déjà sa sortie estivale en 2023, Dortmund serait d’accord avec son départ car ils sont confiants d’obtenir des frais de transfert entre 100 et 150 millions d’euros (86,24 et 129,37 millions de livres).”

Henderson plaisante sur le fait que Bellingham n’ira pas au Real Madrid

Jordan Henderson et Bellingham célèbrent après avoir combiné pour le premier but de l’Angleterre contre le Sénégal





Un courageux fan du Real Madrid a approché Bellingham au Qatar dans le but de convaincre le milieu de terrain de déménager au Bernabeu alors qu’il était assis aux côtés du duo de Liverpool Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold.

“Bellingham, vous êtes le meilleur milieu de terrain central du monde”, a déclaré le fan plein d’espoir du Real, qui a posté la vidéo sur TikTok.

“Venez au Real Madrid, venez au Real Madrid”, a-t-il ajouté.

Ce à quoi Henderson a répondu en disant “Non, non. Pas Madrid, il ne va pas à Madrid.”

Le fan a ensuite fait une blague sur la défaite de Liverpool contre le Real en finale de la Ligue des champions – ce qui a fait rire le groupe – avant de retourner son attention sur Bellingham.

“Venez au Real Madrid, Bellingham”, a-t-il poursuivi. “S’il vous plaît, Bellingham. Si vous venez au Real Madrid, vous gagnerez le Ballon d’Or.”

Bellingham a refusé de donner quoi que ce soit, mais a répondu en disant: “Nous verrons”.

Neville : Je sais ce que font les joueurs de Man City et de Liverpool !

Gary Neville dit que Bellingham joue d’une manière qui lui rappelle Steven Gerrard et Roy Keane



Le spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, pense que les joueurs de Manchester City et de Liverpool de l’équipe d’Angleterre tentent de se rapprocher de Bellingham alors que la course se prépare pour sa signature – tout comme il l’a fait avec Wayne Rooney et Rio Ferdinand dans le passé.

“Quand j’étais dans le [England] camp il y a 15 ans, je me rapprochais de Rooney, près de Rio Ferdinand “, a déclaré Neville à Sky Sports News. “Maintenant, vous voyez Phil Foden à côté de Jude Bellingham, vous voyez Trent Alexander-Arnold se promener avec lui, vous voir Jordan Henderson se blottir contre lui à la fin du match.

“Et vous pensez ‘espèce de petits s*ds sournois, je sais ce que vous essayez de faire vous beaucoup’.

“C’est la réalité en ce moment. [Bellingham] est plus susceptible d’aller à Liverpool et à Manchester City, simplement à cause de l’endroit où ils se trouvent, de ce qu’ils font.”

“Liverpool, Klopp ne devrait pas s’attendre à des cadeaux dans la poursuite de Bellingham”

Le directeur général du Borussia Dortmund, Carsten Cramer, a déclaré que même si Liverpool serait sa prochaine destination “préférée” pour Bellingham, l’équipe de Klopp ne peut s’attendre à “aucun cadeau” de son ancien club.

“Nous nous soucions tous les deux de Dortmund”, a déclaré Cramer à propos de la relation de Dortmund avec leur ancien manager, qui est maintenant en charge à Anfield.

“Nous avons une grande sympathie pour Liverpool, c’est sûr. Nous entretenons toujours de bonnes relations avec Jurgen et bien d’autres à Liverpool.

“Donc pour moi, c’est aussi mon club préféré en Premier League.

“Mais ne vous attendez pas à ce que nous fassions des cadeaux à Liverpool.”