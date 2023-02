Liverpool fait de Josko Gvardiol la première cible de transfert: rapport

Liverpool a placé le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol en tête de sa liste de souhaits estivale, dans une grande reconstruction qui pourrait voir une ligne de fond transformée.

Le Croate de 21 ans a été l’un des meilleurs jeunes joueurs de la Coupe du monde, aidant son pays à terminer troisième au Qatar et attirant l’attention pour ses performances incroyablement assurées en défense.

Il y a beaucoup de prétendants pour le défenseur central – surnommé «Little Pep» en raison de la similitude de son nom de famille avec le manager de Manchester City – mais maintenant Liverpool est devenu un favori pour lui.

Selon Transferts Football (s’ouvre dans un nouvel onglet)Gvardiol est sur la liste de souhaits pour la défense des Reds, Jurgen Klopp prévoyant une énorme reconstruction avant l’été prochain.

Le Croate jouerait un rôle sur le côté gauche de la défense – du côté de Virgil van Dijk – mais a également joué à l’arrière gauche dans le passé. Un profil totalement différent d’Andy Robertson, Gvardiol pourrait voir un changement de système ou plus probablement, être utilisé aux côtés de Van Dijk sur la droite, alors que le Néerlandais mûrit et apparaît moins dans la trentaine.

Les Merseysiders sont également explorer un déménagement pour la star de Benfica Antonio Silva (s’ouvre dans un nouvel onglet) – mais essayer de signer ne serait-ce qu’un seul des joueurs avec d’autres cibles pourrait être irréaliste.

On pense que Liverpool poursuit un mouvement à neuf chiffres pour Jude Bellingham – donc signer l’un de Silva ou Gvardiol au sommet de l’international anglais pourrait leur coûter beaucoup d’argent.

Ibrahima Konate a coûté environ 40 millions de livres sterling au RB Leipzig et Gvardiol est encore mieux noté, tandis que Benfica n’est pas pressé de vendre un autre actif précieux après le départ d’Enzo Fernandez pour plus de 100 millions de livres sterling. Les Reds ont également potentiellement plus de problèmes de milieu de terrain à résoudre au-delà de Bellingham, le centre du parc étant leur gros point faible cette campagne.

Gvardiol est évalué à environ 75 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

