Liverpool explore des options après que le VAR ait refusé une erreur de but

Liverpool a publié dimanche une déclaration ciblant le VAR à la suite d’une horrible décision refusant un but aux Reds. Luis Diaz a marqué à la 34e minute pour donner l’avantage à Liverpool contre Tottenham. Cependant, les responsables du VAR ont estimé que Diaz était en position de hors-jeu au moment de la passe décisive de Mohamed Salah. Au lieu de cela, la vidéo montrait que Diaz était en fait en jeu, mais les arbitres ont effacé le but. Liverpool a ensuite perdu le match dans les arrêts de jeu, 2-1.

Le Professional Game Match Officials Board, ou PGMOL, est chargé de désigner et de vérifier les arbitres dans toute la Premier League. L’organisation a attribué l’objectif refusé à une erreur humaine importante. Ce n’était pas une réprimande satisfaisante pour Liverpool. Le club d’Anfield cherche à changer la gestion du VAR et à nommer des officiels de match pour éviter ces calamités.

Liverpool a surtout critiqué le manque de temps de discussion des responsables du VAR lors du but refusé.

« Nous acceptons pleinement les pressions auxquelles travaillent les arbitres, mais ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l’existence et la mise en œuvre du VAR. Que de telles défaillances aient déjà été qualifiées d’« erreur humaine importante » est également inacceptable. Tous les résultats devraient être établis uniquement par l’examen et en toute transparence.

La décision brutale du VAR frustre Liverpool dans un but refusé

Bien qu’il n’ait énuméré aucune voie de recours particulière, le club cherche à résoudre certains problèmes.

« Cela est vital pour la fiabilité de la prise de décision future, car cela s’applique à tous les clubs dont les enseignements sont utilisés pour améliorer les processus afin de garantir que ce type de situation ne se reproduise plus. En attendant, nous explorerons la gamme d’options disponibles, compte tenu du besoin évident d’escalade et de résolution.

Par exemple, Melissa Reddy de Sports aériens affirme qu’il y a une pression pour examiner la nomination des arbitres dans les compétitions de Premier League. Trois des officiels du jeu ont travaillé lors de compétitions aux Émirats arabes unis moins de deux jours avant cet affrontement majeur.

La réaction de Liverpool envers PGMOL et la Premier League pourrait aller plus loin. La « gamme d’options » à laquelle le club fait allusion est peut-être vague, mais cela laisse la porte ouverte à une multitude de possibilités. Par exemple, Liverpool pourrait poursuivre PGMOL pour atteinte à l’intégrité sportive. C’est de loin une garantie. Pourtant, Liverpool, l’état du VAR frustre clairement Liverpool et son impact sur cette jeune campagne.

PHOTO : IMAGO / Colorsport