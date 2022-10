Liverpool évalue la décision du milieu de terrain du Bayern Munich Jamal Musiala – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de vendredi…

Liverpool envisage une décision pour le milieu de terrain allemand du Bayern Munich Jamal Musiala.

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a confirmé que son club avait eu des discussions sur la signature de la star de Manchester United Cristiano Ronaldo cet été – mais a opté contre une décision.

Erling Haaland gagnerait un peu moins de 900 000 £ par semaine à Manchester City.

Bournemouth s’attend à annoncer que le club sera vendu à l’investisseur américain Bill Foley pour environ 120 millions de livres sterling, avec le joueur de 77 ans dans le Dorset jeudi pour regarder la première équipe s’entraîner avant un accord avec l’homme d’affaires russo-britannique Maxim Demin .

Le All England Club a été plongé dans la tourmente par le départ de trois directeurs principaux et la décision de mettre à l’écart son président Ian Hewitt à la suite de la décision controversée d’interdire aux Russes et aux Biélorusses de Wimbledon cette année.

Eddie Jones pourrait être contraint à un autre remaniement de son équipe anglaise avant la Coupe du monde de l’année prochaine avec Anthony Seibold, son entraîneur de la défense, lié à un poste de premier plan dans la ligue de rugby australienne.

Cristiano Ronaldo pourrait se voir proposer une voie de sortie de Manchester United par Galatasaray, selon des informations.

N’Golo Kante se serait vu proposer un transfert de choc vers Arsenal ou Tottenham.

Un match nul en Ligue Europa entre Malmö et l’Union Berlin a été retardé après qu’une énorme explosion a eu lieu à quelques mètres du terrain. Des problèmes ont commencé à émerger des tribunes alors que les supporters lançaient des objets et des missiles pyrotechniques sur le terrain, obligeant l’arbitre à suspendre le jeu et à faire sortir les joueurs du terrain jeudi soir en Suède.

Liverpool atténuera les défis financiers auxquels il est confronté en échouant potentiellement à se qualifier pour la Ligue des champions en poursuivant son développement hors du terrain, a expliqué le directeur général du club. Billy Hogan a insisté sur le fait que la hiérarchie du club avait des plans en place si l’équipe de Jurgen Klopp ne terminait pas dans le top quatre de la Premier League.

L’Angleterre participera à la Coupe du monde sans victoire lors de ses six derniers matches et affrontera ce qui est officiellement le groupe le plus difficile du tournoi.

Les restaurateurs de Manchester ont critiqué les affirmations “absurdes” de la femme d’un footballeur qui a déclaré que les établissements de la ville ne servaient que de la nourriture “horrible” et “congelée”.

Trevoh Chalobah pense que Reece James pourrait bien être le meilleur arrière droit du monde.

Les joueurs anglais s’associeront aux États-Unis pour faire preuve de solidarité envers les victimes du scandale des abus avant l’international à guichets fermés de vendredi soir à Wembley.

Pep Guardiola pense que l’éclat d’Erling Haaland permet à une autre “arme” offensive de Julian Alvarez de s’installer tranquillement et efficacement à Manchester City.

Prendre le genou à la Coupe du monde conserve un soutien important de l’intérieur du camp anglais, bien que les joueurs ne le fassent pas pour la première fois en deux ans avant les matches de la Ligue des Nations du mois dernier.

Cristiano Ronaldo ne ferait apparemment pas partie du groupe de direction qui s’est forgé à Manchester United.

Les Rangers sont sur le point de récompenser l’étoile montante Adam Devine avec un nouveau contrat.

Matt O’Riley insiste sur le fait que le Celtic doit apprendre rapidement à devenir impitoyable et à viser la victoire en Ligue des champions.

Arsenal mène la chasse au jeune des Rangers Jack Wylie, selon un rapport.