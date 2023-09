Liverpool était déterminé à jude Bellingham mais Dominik Szoboszlai est déjà la clé de la révolution du milieu de terrain de Jurgen Klopp

Lorsque Dominik Szoboszlai a reçu le ballon de Wataru Endo à 25 mètres du but contre Leicester mercredi soir, il n’avait qu’une seule pensée en tête.

C’était le vintage Szoboszlai, qui a trouvé le coin supérieur de loin alors qu’il dépassait Jakub Stolarczyk pour donner l’avantage à Liverpool contre les Foxes. Déplacez-vous sur Adriano ; il y a un nouveau 99 Shot Power King en ville.

4 Szoboszlai a réalisé un superbe but contre Leicester, mais peut-il le reproduire en Premier League ? Crédit : Getty

Lorsqu’il est devenu clair que Szoboszlai était sur le marché, et pour aussi peu que 60 millions de livres sterling, le principal choc a été que Liverpool était sans égal dans sa poursuite du Hongrois.

Les Reds étaient déterminés à recruter Jude Bellingham et, à mesure que l’intérêt pour l’adolescent grandissait de la part de Manchester City et du Real Madrid, Liverpool a discrètement ajusté son objectif sur un autre milieu de terrain de Bundesliga, qu’ils ont signé pour une fraction du prix.

Les aficionados de la Bundesliga savaient ce que Szoboszlai apporterait à Anfield après son arrivée estivale du RB Leipzig.

Les coups de foudre à longue portée sont devenus la norme dans l’élite allemande. La surprise est plutôt venue de la rapidité avec laquelle Szoboszlai s’est adapté aux rigueurs du football de Premier League et du fait qu’il a joué dans un système différent de celui auquel il est habitué.

La saison dernière, Szoboszlai opérerait depuis la droite ou dans un rôle plus avancé pour le RB Leipzig, mais sous Jurgen Klopp, il opère plutôt comme numéro huit dans la configuration 4-3-3.

Il a toujours la licence pour avancer, mais le joueur de 22 ans doit travailler plus dur avec le ballon dans le système préféré de Klopp. C’est un rôle qu’il a assumé sans problème.

C’était la clé pour le joueur et le club. Le milieu de terrain de Liverpool a subi une énorme refonte au cours de l’été alors que Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner sont tous partis vers de nouveaux pâturages.

Ryan Gravenberch, Wataru Endo et Alexis Mac Allister ont tous rejoint Szoboszlai dans le nouveau milieu de terrain du Merseyside, l’ancienne paire les rejoignant plus tard dans la fenêtre.

4 Szoboszlai est aimé de ses coéquipiers et des fans de Liverpool après seulement quelques mois Crédit : Getty

En tant que tel, Liverpool serait pardonné d’avoir enduré une campagne médiocre étant donné le renouvellement du personnel dans une zone clé du terrain. Et pourtant, dimanche contre West Ham, Liverpool a prolongé son invincibilité en championnat à 17 matches.

Ils ne sont actuellement qu’à deux points de la première place, avec un match nul 1-1 contre Chelsea lors du week-end d’ouverture, le seul échec du bilan. Et même si le club n’en est qu’à ses débuts, la transition de Szoboszlai a joué un rôle clé dans le bon début de campagne.

Alors qu’en Premier League, il n’a été directement impliqué que sur un seul but – un superbe but lors de la victoire 3-0 de Liverpool contre Aston Villa début septembre – Szoboszlai a été influent dans le dernier tiers des Reds. En effet, il se classe troisième pour les tirs (13) et les passes clés (12), et premier ex aequo pour les dribbles réussis (7).

Cependant, il fallait s’attendre à cela de la part du milieu de terrain offensif. Liverpool aura fait appel à ses services pour fournir une menace offensive supplémentaire depuis une zone centrale plus profonde afin d’alléger le fardeau des frontmen et des latéraux.

4 Szoboszlai a inscrit son premier but pour les Reds contre Aston Villa avant la dernière trêve internationale Crédit : Getty

Ce qui ressort, c’est à quel point il travaille dur sans possession. Seul Mac Allister (15) a réalisé plus de plaqués que Szoboszlai (9) parmi tous les joueurs de Liverpool en Premier League cette saison.

Certes, ce dernier est l’ancien joueur le plus dribblé de l’élite anglaise cette saison (15), mais pour un joueur qui a changé de rôle pour une nouvelle équipe, cette nouvelle détermination à voler le ballon à l’adversaire est celle qui devrait être applaudi. Avec le temps, ce taux de réussite des tacles augmentera sans aucun doute à mesure qu’il se familiarisera réellement avec son rôle.

Dans la mesure où il a remporté la possession au milieu de terrain 23 fois cette saison, le sixième plus grand nombre de la campagne 2023/24 de Premier League, il y a un joueur qui répond évidemment aux exigences de son nouveau patron, et le fait à un niveau impressionnant pour affiner son jeu d’un simple milieu de terrain offensif à un joueur plus complet au milieu du parc.

Szoboszlai, ainsi que le reste de l’équipe de Liverpool, seront confrontés à un véritable test lors du déplacement à Tottenham samedi, dans ce qui est peut-être leur premier grand obstacle de la campagne jusqu’à présent.

4 Klopp sera ravi de Szoboszlai et il y a encore plus à venir Crédit : Rex

Oui, Liverpool a un superbe bilan récent contre les Spurs, mais sous Ange Postecoglou, c’est une proposition beaucoup plus difficile que ces dernières années.

Le nouveau milieu de terrain de Liverpool devrait être mis à l’épreuve dans la capitale ce week-end, mais avec Szoboszlai qui entre en action en Angleterre et dans un nouveau rôle, les Reds seront en mesure de gérer l’équipe de Postecoglou bien mieux que beaucoup ne l’auraient fait. attendu.