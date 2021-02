Liverpool et Manchester United regardent Barnes de Leicester

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Les renards veulent un nouvel accord avec Barnes pour repousser Liverpool, Utd

Leicester City se concentre sur la signature Harvey Barnes à un nouvel accord au milieu de l’intérêt de Manchester United et de Liverpool, selon le Mirror.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Barnes, 23 ans, a été l’un des joueurs vedettes de l’équipe de Brendan Rodgers qui espère assurer le match en Ligue des champions pour la saison prochaine.

2 Liés

Avec 13 buts et quatre passes décisives pour les Foxes, Barnes a maintenant attiré l’attention de certains des plus grands clubs qui ont besoin de plus de menaces de but.

L’accord de Barnes à Leicester dure encore trois saisons, mais un nouveau contrat est probablement nécessaire pour repousser les prétendants.

Bailly est prêt à discuter d’un nouvel accord avec Man Utd

Défenseur de Manchester United Eric Bailly est prêt pour des discussions avec le club sur un nouveau contrat, rapporte le Sun.

L’arrière central n’a plus que 16 mois pour son contrat actuel, et si certains ne voudraient pas le voir partir, d’autres pensent qu’il n’a pas été en mesure de montrer pleinement son potentiel jusqu’à présent pendant son mandat à Old Trafford.

Cela vient après que Bailly ait suscité l’intérêt de clubs italiens et espagnols, bien que ce nouvel accord se prolonge sur trois ans – le bloquant à un avenir solide à Manchester.

Les toffees voient Sima comme un coup de pouce d’attaque

Everton veut aller après la signature de Abdallah Sima en été, selon Football Insider.

Le joueur de 19 ans a été en mesure de faire irruption sur la scène jusqu’à présent avec le Slavia Prague et à mesure que le voyage de l’équipe tchèque en Ligue Europa se poursuit, les progrès de Sima le seront également.

Les Toffees ont à leur disposition de puissants joueurs offensifs, mais c’est un signe clair que le manager Carlo Ancelotti commence déjà à regarder vers l’avenir.

Tap-ins

– Une confusion de fuseau horaire a coûté à Manchester United la chance de signer Erling Haaland en 2019, rapporte le Mirror. Le rapport indique que le plan était pour un représentant de United d’appeler l’agent de Haaland Jim Solbakken à 9 heures du matin pour organiser un accord qui l’aurait vu déménager de Molde à Old Trafford pour 3 millions de livres sterling plus des modules complémentaires. Cependant, Molde pensait qu’il serait 9 heures du matin, heure norvégienne – et au moment où il atteindrait 10, ils avaient déjà convenu d’un accord avec le FC Salzburg.

– Liverpool prévoit de louer Xherdan Shaqiri quitter l’été cet été, selon Football Insider. Les Reds ont signé Shaqiri en 2018 pour un montant d’environ 13 millions de livres sterling, mais le club espère obtenir 23 millions de livres sterling pour les services de la star suisse.

– Le Celtic s’attend à recevoir de l’intérêt pour le défenseur Kristoffer Ajer, selon le gérant intérimaire John Kennedy. S’exprimant lors d’une conférence de presse, Kennedy a clairement indiqué que l’avenir d’Ajer pourrait facilement être éloigné des géants écossais. « Avec son profil de vitesse, de taille, de technique et de capacité – il va s’intéresser à lui. Quand cela viendra, ce sera le club et Kris lui-même qui prendront cette décision. »