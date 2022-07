Liverpool et Man Utd sont le fer de lance des tournées asiatiques post-pandémiques des meilleurs clubs

Tokyo (AFP) – Manchester United et Liverpool lanceront la semaine prochaine une pré-saison bien remplie alors que les clubs européens reviennent dans la région Asie-Pacifique pour la première fois depuis la pandémie, désireux de puiser à nouveau dans des marchés lucratifs.

Les poids lourds de la Premier League anglaise s’affrontent mardi à Bangkok pour le premier match du nouveau manager de United, Erik ten Hag, contre l’équipe de Jurgen Klopp, qui a menacé de remporter un quadruplé historique la saison dernière avant d’être propulsé par Manchester City à la couronne de Premier League et de perdre la Ligue des champions. finale au Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain et ses superstars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe se rendront au Japon plus tard ce mois-ci avec un nouveau manager, Christophe Galtier, en charge après sa nomination cette semaine pour succéder à Mauricio Pochettino.

Tottenham Hotspur et le vainqueur de la Premier League Golden Boot Son Heung-min, le joueur le plus titré d’Asie, devraient recevoir un accueil enthousiaste lorsqu’ils disputeront deux matches en Corée du Sud la semaine prochaine.

Et Aston Villa, Crystal Palace et Leeds United s’envoleront pour Singapour et l’Australie alors que les clubs renouent avec leurs fans mondiaux après avoir été bloqués par des restrictions virales depuis 2020.

“Cela a été une période très difficile pour tous les clubs au cours des deux dernières années”, a déclaré le directeur général du PSG pour l’Asie-Pacifique, Sébastien Wasels, dont le club jouera trois matchs contre des équipes de la J-League.

“Nous savons qu’il était difficile pour nos fans du monde entier de ne pas avoir l’opportunité de voir l’équipe.”

Les fans thaïlandais de Liverpool et de Manchester United auront une chance sans précédent de voir les rivaux historiques à leur porte lorsqu’ils se rencontreront au stade Rajamangala de Bangkok, d’une capacité de 51 000 places.

Mais beaucoup seront déçus de se réveiller vendredi avec la nouvelle que Cristiano Ronaldo, déstabilisé, ne fera pas le voyage avec United, après que l’attaquant ait obtenu un congé supplémentaire pour régler un problème familial.

– “Le plus gros match d’Asie” –

L’expert asiatique en marketing sportif Marcus Luer, qui a négocié l’accord pour amener les équipes en Thaïlande, a déclaré que le match serait “le plus grand match de football jamais organisé en Asie, sans exception”.

“Il n’y a pas de groupe de pop coréen, ni aucun autre club de football d’ailleurs, qui serait plus grand que ces deux clubs qui viennent ici”, a-t-il déclaré.

Les fans devront payer un lourd tribut pour voir leurs héros tels que Mo Salah et Virgil van Dijk de Liverpool ou Bruno Fernandes et Harry Maguire de United, les billets les moins chers se vendant à 5 000 bahts (140 $).

Le fan de Manchester United, Bhuwit Panjarattanakorn, 27 ans, a déclaré qu’il avait hâte de prendre des photos des joueurs à leur hôtel mais qu’il n’envisageait pas d’acheter un billet car ils étaient “trop ​​​​chers”.

“C’est juste un match amical et cela ne garantit pas que vous verrez un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer tout le match”, a-t-il déclaré, avant même qu’il ne soit révélé que la superstar portugaise ne serait pas dans l’avion pour Bangkok.

Manchester United passera après le match en Australie, où il affrontera Melbourne Victory, Crystal Palace et Aston Villa.

Liverpool affrontera Crystal Palace à Singapour, tandis que Leeds United et Villa participeront à la Queensland Champions Cup en Australie aux côtés de l’équipe locale Brisbane Roar.

Tottenham, qui a à son actif les capitaines des équipes nationales masculine et féminine de Corée du Sud, affrontera une équipe de sélection de la K-League à Séoul et l’Espagne de Séville à Suwon.

– ‘Bonne opportunité’ –

Luer dit que le fait que les équipes européennes s’affronteront, plutôt que de jouer contre des équipes locales, signifie que ce sera plus comme un “véritable match de compétition”.

“Liverpool et Manchester United s’affrontent lors du troisième match de la saison de Premier League, donc ce n’est pas loin”, a-t-il déclaré.

“Si vous êtes l’entraîneur ou les joueurs, c’est une excellente occasion de passer à la vitesse supérieure et de voir où vous en êtes.”

Les opportunités commerciales sont cruciales alors que les clubs cherchent à construire leur marque dans une région qui, selon Luer, est “toujours très importante pour n’importe quel club de football dans le monde”.

Le PSG revient au Japon pour la première fois depuis 1995, mais ils ont un bureau à Tokyo et y ont été actifs dans le commerce de détail, l’esport et la mode.

Wasels décrit le Japon comme un “pays stratégique” où le PSG compte six millions de fans, et il dit que la tournée de cet été est “la dernière partie du puzzle”.

“Depuis le lancement de notre projet, le Japon a toujours été très central dans ce que nous voulions réaliser en termes de développement de marque”, a-t-il déclaré.

“Nous ferons venir les meilleurs joueurs et non une équipe B, car j’ai entendu dire que certains fans au Japon étaient frustrés lorsque certains clubs sont venus sans les meilleures stars”, a-t-il ajouté.