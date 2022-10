Liverpool et l’Inter Milan entrent dans les 16 derniers alors que Barcelone sort avec Whimper

Liverpool a réservé sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi alors que les hommes de Jurgen Klopp ont battu l’Ajax 3-0, tandis que l’Inter Milan s’est également qualifié pour éliminer Barcelone qui a glissé vers une défaite apprivoisée contre le Bayern Munich.

Une grande partie du drame est survenue ailleurs lors d’une nuit d’action haletante, alors que Porto est devenu la 12e équipe à s’assurer une place dans la phase à élimination directe, mais Tottenham a été contraint d’attendre.

Les finalistes perdants de la saison dernière, Liverpool, savaient qu’un match nul à Amsterdam serait suffisant pour décrocher une place en huitièmes de finale pour une sixième saison consécutive.

Les Reds, en difficulté en Premier League cette saison, ont résisté à une tempête précoce de l’Ajax avant que Mohamed Salah ne leur donne une avance à la mi-temps.

Darwin Nunez, qui avait auparavant raté un but ouvert à six mètres, s’est dirigé pour doubler l’avantage peu après la pause et Harvey Elliott a complété le score avec son deuxième but en autant de matchs de Ligue des champions.

“Darwin était vraiment en colère contre lui-même à la mi-temps”, a déclaré l’arrière gauche de Liverpool Andy Robertson à BT Sport.

“Je me suis assis à côté de lui à la mi-temps et je lui ai dit que je mettrais une croix dans sa tête pour qu’il marque.”

Liverpool rejoint Naples dans la progression du groupe A, mais a besoin d’une victoire de quatre buts à Anfield dans six jours pour propulser les Italiens en feu à la première place après leur victoire 3-0 sur les Rangers.

– Travail de finition intermédiaire –

L’Inter Milan a remporté la victoire dont il avait besoin pour se qualifier et éliminer le Barça du groupe C, battant les Tchèques Viktoria Plzen 4-0 à San Siro.

Romelu Lukaku est sorti du banc pour marquer à son retour de blessure en fin de match, après l’ouverture du score de Henrikh Mkhitaryan et un doublé d’Edin Dzeko.

Cela a laissé les Catalans en difficulté financière digérer une sortie de phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.

Les quintuples champions n’ont pas été en mesure de marquer au moins un marqueur sur leur chemin, tombant sur une défaite 3-0 à domicile contre le Bayern Munich dans un Camp Nou en demi-teinte.

Sadio Mane, Eric Maxim Choupo-Moting et Benjamin Pavard ont marqué alors que le Bayern a remporté la première place du groupe avec une cinquième victoire consécutive.

“Dans une soirée comme celle-ci, vous ne sortez pas pour jouer le match avec la même motivation”, a admis le milieu de terrain du Barca Pedri.

“Nous voulions donner une victoire aux fans, mais ce n’était pas le cas.”

– Drame VAR tardif –

Porto avait auparavant battu le Club de Bruges 4-0, même s’il savait qu’une victoire de l’Atletico Madrid contre le Bayer Leverkusen organiserait un match décisif du groupe B entre les Portugais et l’équipe de Diego Simeone la semaine prochaine.

Mais Yannick Carrasco de l’Atletico a raté un penalty, qui a été accordé par VAR après le premier coup de sifflet final, lors d’un remarquable match nul 2-2 pour faire passer Porto.

Leverkusen de Xabi Alonso a mené deux fois grâce à des buts de Moussa Diaby et Callum Hudson-Odoi.

Mais la frappe de Carrasco en première mi-temps et l’égalisation de Rodrigo de Paul ont donné à l’Atletico 40 minutes pour trouver un vainqueur et maintenir en vie sa campagne en Ligue des champions.

Dans des scènes chaotiques, les joueurs ont été rappelés sur le terrain après que VAR ait repéré un handball lors de l’attaque finale du match.

Mais le coup de pied de Carrasco a été sauvé par le gardien de but de Leverkusen Lukas Hradecky, Saul Niguez a dirigé le rebond de la barre et l’effort suivant de Reinildo Mandava a été refusé par un dernier contre.

Porto, derrière Bruges d’un point, pourrait encore arracher la première place, tandis que l’Atletico et Leverkusen se battront pour une place en Ligue Europa.

Les Spurs pensaient avoir gagné contre le Sporting pour se qualifier du groupe D lorsque Harry Kane a trouvé le filet dans le temps additionnel, seulement pour que le but soit exclu pour hors-jeu après un long retard VAR alors qu’il terminait 1-1.

Le Sporting a pris une avance méritée en première mi-temps grâce à la belle frappe de l’ancien jeune de Tottenham, Marcus Edwards, mais Rodrigo Bentancur a marqué à 10 minutes de la fin pour mettre en place une arrivée en tribune.

Kane a célébré sauvagement avec les fans locaux à Londres quand il a marqué ce qui semblait être un vainqueur de dernière minute, mais VAR avait d’autres idées.

“Le VAR fait beaucoup de dégâts”, a déclaré le manager de Tottenham, Antonio Conte, qui a été expulsé pour ses protestations.

“Je veux voir si dans un autre stade d’une grande équipe s’ils sont prêts à refuser ce type de but. J’aimerais savoir ça.

Les quatre équipes du groupe peuvent encore se qualifier avant les derniers matchs après que l’Eintracht Francfort a battu Marseille 2-1 en Allemagne.

