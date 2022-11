Liverpool et le Real Madrid s’affrontent en tête d’affiche du tirage au sort alléchant de la Ligue des champions

Les deux géants européens se rencontreront en huitièmes de finale lors d’un match revanche de la finale de la saison dernière

Une répétition de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière entre le Real Madrid et Liverpool a été le point culminant du tirage au sort des huitièmes de finale de lundi, qui oppose également le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, plusieurs fois vainqueur.

Le Real Madrid a remporté la victoire sur Liverpool de Jurgen Klopp en mai lors d’une finale qui s’est déroulée à Paris après le retrait de l’événement phare de Saint-Pétersbourg dans le cadre des sanctions sportives imposées à la Russie pour l’opération militaire en cours en Ukraine.

Un but à la 59e minute de Vinicius Junior du Real Madrid a suffi à vaincre Liverpool à cette occasion, et l’équipe de Carlo Ancelotti sera confiante de répéter cette victoire compte tenu de la récente forme inégale de Liverpool. Ils languissent actuellement dans une position médiane en Premier League après 13 matchs.

Ce sera la quatrième fois en six saisons que Liverpool et le Real Madrid s’affronteront dans la compétition la plus prestigieuse du football interclubs européen, Los Blancos l’emportant lors de leur rencontre en finale en 2018 et 2022.

L’amener sur! 👊 Quelle cravate ne pouvez-vous pas attendre ?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 7 novembre 2022

C’est réglé! 🤩 Quelle cravate attendez-vous le plus ?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — Ligue Europa de l’UEFA (@EuropaLeague) 7 novembre 2022

Les champions d’Espagne en titre ont également éliminé Liverpool de la compétition en 2021, bien que les Reds espèrent triompher après avoir participé à trois des cinq dernières finales de la Ligue des champions.

Ailleurs, la poursuite de Lionel Messi pour l’argenterie aux couleurs du PSG devra se faire aux dépens du Bayern Munich, sextuple champion, dans un autre match à succès, tandis que Chelsea affrontera également une opposition allemande après avoir été jumelé au Borussia Dortmund.

Les champions de Premier League et les favoris actuels de la Ligue des champions, Manchester City, se rendront également en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, tandis que Tottenham Hotspur d’Antonio Conte a subi un test délicat contre les champions italiens de l’AC Milan.

Le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des champions est :

RB Leipzig contre Manchester City

Club Bruges – Benfica

Liverpool contre Real Madrid

AC Milan contre Tottenham

Francfort contre Naples

Borussia Dortmund contre Chelsea

Inter Milan contre Porto

Paris St-Germain vs Bayern Munich

Les matches aller doivent avoir lieu les 14-15 et 21-22 février et les matches retour les 7-8 et 14-15 mars.

Le tirage au sort de la Ligue Europa, quant à lui, a également donné lieu à des matches intéressants, dont le moindre n’est pas le couple spectaculaire des géants européens Manchester United et Barcelone.