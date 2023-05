Liverpool et le FSG envisagent d’acquérir une participation dans le Paris Saint-Germain : rapport

Un partenaire des propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), aurait exprimé sa volonté d’acquérir une participation dans une autre équipe européenne de premier plan. Un article publié par Liverpool Echo affirme qu’Arctos Sports Partners fait partie des entités qui envisagent d’acquérir une partie du Paris Saint-Germain (PSG).

Les investisseurs américains avaient acheté une participation dans FSG en 2020. Les propriétaires du PSG cherchent à vendre une participation depuis 2022. Le rapport publié par le point de vente susmentionné suggère que les propriétaires du PSG – Qatar Sports Investments (QSI) – envisagent de lever fonds en vendant une partie de la participation. On apprend que QSI souhaite vendre entre 10 et 15% du club pour une valorisation de 4 milliards d’euros (3,2 milliards de livres sterling). Le fonds serait dépensé pour plusieurs opportunités d’investissement dans le sport.

Avec des participations indirectes dans Liverpool, les Red Sox de Boston et les Penguins de Pittsburgh, les Arctos détiennent également des actions dans plusieurs équipes de la NBA. Ils auraient investi dans deux franchises NBA – Golden State Warriors et Sacramento Kings. Outre leur entreprise NBA, Arctos détient des parts dans le club de football italien Atalanta.

A LIRE AUSSI| Barcelone invitera Gerard Pique à la fête de célébration de la Liga, selon un rapport

Mais ces derniers temps, les spéculations vont bon train sur le désir de FSG de rechercher des investissements extérieurs pour Liverpool. Au milieu des discussions sur l’intérêt de FSG à vendre le club, le propriétaire de Liverpool, John W Henry, a récemment clarifié sa position sur la question très controversée.

Henry aurait exclu toute possibilité de vente complète de l’équipe basée dans le Merseyside. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de conversations et de citations sur le LFC (Liverpool Football Club), mais je m’en tiens aux faits : nous avons simplement officialisé un processus en cours. Serons-nous en Angleterre pour toujours ? Non. Vendons-nous du LFC ? Non. Parlons-nous de LFC avec des investisseurs ? Oui. Est-ce qu’il va se passer quelque chose là-bas ? Je pense que oui, mais ce ne sera pas une vente. Avons-nous vendu quoi que ce soit au cours des 20 dernières années », aurait déclaré Henry à BostonSportsJournal.com. FSG avait acheté les Reds pour un montant de 300 millions de livres sterling en 2010.

A LIRE AUSSI| « Karma ripostera »: l’ancien agent de Darwin Nunez s’ouvre sur la séparation de l’attaquant de Liverpool

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Liverpool occupe actuellement la cinquième position du classement de la Premier League. Les hommes de Jurgen Klopp profitent actuellement d’une série de six victoires sensationnelles. Avec 18 victoires en 35 matchs, Liverpool compte 62 points à son actif. Lors de leur prochaine mission, Liverpool affrontera Leicester City le 16 mai.