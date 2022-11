Liverpool et la Juventus envisagent le statut de Mount à Chelsea

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool, Juventus Eye Mount

Liverpool et la Juventus suivent tous les deux Monture de maçonLa situation incertaine de Chelsea à Chelsea, comme l’a rapporté The Guardian.

Le joueur de 23 ans, qui est passé par l’académie de Chelsea, avait été en pourparlers sur une prolongation de contrat avec les Blues, mais ils ont été suspendus jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

2 Connexe

Cela vient avec l’accord actuel de l’international anglais qui se termine à l’été 2024.

Compte tenu du manque de temps restant à l’esprit, les clubs ont été incités à se demander s’ils pouvaient éloigner Mount de Stamford Bridge, où des pourparlers contractuels avaient lieu depuis l’été.

Les propriétaires de Chelsea n’ont aucune envie de perdre Mount, qu’ils considèrent comme un futur capitaine des Blues, et restent optimistes sur le fait qu’il restera alors qu’ils cherchent à récompenser ses performances avec un accord amélioré.

Même ainsi, un accord n’est pas garanti car Mount est actuellement parmi les moins bien rémunérés de Chelsea et souhaite qu’un accord reflète son statut de l’un des joueurs les plus influents de Graham Potter.

Jusqu’à présent, les offres de Chelsea sont tombées en deçà de ces attentes tandis que la Juventus et Liverpool surveillent alors qu’ils espèrent rafraîchir leurs milieux de terrain respectifs.

Manchester City a également déjà été lié à Mount, bien que l’attention des grands clubs puisse apporter plus d’urgence à Chelsea – d’autant plus qu’ils ont perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen gratuitement l’été dernier alors que Thiago Silva, N’Golo Kanté et JorginhoLes contrats de s’épuisent à la fin de cette campagne.

L’avenir de Mason Mount pourrait-il être ailleurs que Chelsea ? Jacques Feeney/Hors-jeu/Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Yunous Musah pourrait quitter Valence si le club reçoit une offre appropriée de 20 millions d’euros pour le transfert du milieu de terrain américain, selon Corriere dello Sport. La Fiorentina a déjà manifesté son intérêt pour le joueur de 19 ans, tandis que l’Internazionale le suit également. Il n’y a pas de joueurs non transférables pour Valence, ce qui devrait encourager les clubs de Serie A.

– Le Bayern Munich ne veut pas Benjamin Pavard partir malgré la fin de son contrat à l’été 2024, comme le rapporte Botteur. L’international français a ouvertement parlé de son désir de quitter les géants bavarois à plus d’une occasion, mais des discussions entre Pavard et la direction du club sont prévues à son retour de la Coupe du monde.

– L’ailier de Chelsea Hakim Ziyech espère qu’une grande performance en Coupe du monde avec le Maroc persuadera l’AC Milan de faire un geste pour lui, selon Calciomercato. Le club et le joueur sont liés depuis l’été dernier, et Milan pourrait être convaincu s’il se comporte bien au Qatar. Ziyech a marqué un but spectaculaire lors de la victoire 3-0 du Maroc contre la Géorgie.

– Wolverhampton Wanderers espère prolonger Adama Traoréjusqu’en 2027, rapporte Ekrem Konour. Il y a quatre autres clubs qui veulent signer l’ailier, dont le contrat actuel expire à la fin de cette saison.

– Les dépisteurs du Benfica et de l’Atletico Madrid ont été surveillés Vitor Roqué lors de la victoire 3-0 de l’Athletico Paranaense contre Botafogo, selon Ekrem Konour. L’attaquant de 17 ans a marqué le deuxième but de son équipe à la 62e minute avant d’être retiré avec 79 minutes au compteur.