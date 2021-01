Liverpool et Everton aident Marine à éviter la crise de préparation pour le choc de la FA Cup contre Tottenham

Liverpool et Everton ont aidé les ménés de la FA Cup Marine à éviter une crise de préparation avant le match de troisième tour de dimanche contre Tottenham en permettant au club non-ligue d’utiliser leurs terrains d’entraînement dans la préparation du choc David contre Goliath (Diffusez en direct sur ESPN + à midi HE aux États-Unis).

Marine, basée à moins de six miles d’Anfield et de Goodison Park, tente de combler le plus grand fossé de l’histoire de la FA Cup en affrontant les Spurs, qui occupent 161 places au-dessus des employés à temps partiel dans la pyramide du football anglais.

Mais avec le Royaume-Uni entrant dans son troisième verrouillage complet du COVID-19 cette semaine, les préparatifs de Marine ont été perturbés par une combinaison de la fermeture de centres de formation et de températures inférieures à zéro excluant les installations alternatives.

Le petit club a cependant eu la chance de s’entraîner comme des joueurs de Premier League, après qu’Everton et Liverpool sont venus à la rescousse.



« Nous avons eu quelques problèmes, certainement depuis le nouveau verrouillage, en termes de sites d’entraînement », a déclaré le directeur de la Marine, Neil Young. «Notre terrain, où nous devions nous entraîner jeudi, a dû être couvert plus tôt dans la semaine en raison du gel, mais les centres de loisirs que nous utiliserions normalement ont été fermés en raison du verrouillage.

«Nous sommes donc très reconnaissants à Everton, qui est intervenu jeudi et nous a permis d’utiliser leur terrain d’entraînement Finch Farm à la dernière minute, et à Liverpool, qui nous a également permis d’utiliser leur terrain d’entraînement samedi.

« Nous sommes juste heureux qu’ils aient pu intervenir. Nous nous préparons pour le plus grand match de notre histoire contre l’une des meilleures équipes du pays, mais à 15 heures jeudi, nous n’avions nulle part où nous entraîner, donc nous sommes très reconnaissants que les deux clubs ont pu intervenir.

« Sans leur aide, nous aurions pu entrer dans le jeu avec très peu de préparation, autre que ce que nous pouvons faire sur un tableau tactique et la lecture d’une vidéo. »

L’équipe de Marine doit subir ses derniers tests COVID-19 au cours des prochaines 24 heures afin de jouer au jeu, mais jusqu’à présent, le groupe de joueurs à temps partiel qui comprend un homme de la poubelle, un employé de la chaîne de production de voitures et un enseignant, a évité les tests positifs qui ont affecté plusieurs clubs au troisième tour.

Et Young, qui est cheminot et directeur de la marine, a déclaré qu’il avait été difficile de se préparer au choc des Spurs.

« D’un point de vue à temps partiel, cela a été un peu un cauchemar avec les règlements COVID », a-t-il déclaré. «À ce tour de la compétition, vous êtes autorisé à avoir neuf remplaçants, mais je ne pense pas que nous ayons assez de joueurs pour en nommer neuf. C’est la réalité pour nous.

« Mais nous nous heurtons à une équipe formidable, entraînée par l’un des plus grands managers de l’histoire du football et une équipe de joueurs de classe mondiale comprenant de nombreux capitaines internationaux. C’est le temps du rêve pour nous. »