Liverpool et Chelsea jouent un match nul et vierge à Anfield

Les mauvaises saisons de Liverpool et de Chelsea se sont résumées à un lamentable match nul 0-0 à Anfield samedi, ce qui n’a guère amélioré leurs chances de se hisser dans le top quatre de la Premier League. Un point chacun laisse les deux clubs à neuf points des places de la Ligue des champions et il n’y avait pas grand-chose à suggérer que l’un ou l’autre puisse rapidement raviver leurs anciennes gloires pour faire une charge sur le tableau.

Chelsea avait un but marqué par Kai Havertz exclu pour hors-jeu dès le début et il y avait des éclairs prometteurs de nouveaux 100 millions d’euros (108 millions de dollars) signant Mykhailo Mudryk sur le banc.

Mais les Blues restent 10e sans victoire en championnat à l’extérieur depuis octobre.

Liverpool se classe huitième, au-dessus de Brentford à la différence de buts.

Jurgen Klopp a décrit la défaite 3-0 de Liverpool contre Brighton le week-end dernier comme la pire performance de ses huit années à Anfield et, lors du 1 000e match de sa carrière de manager, a apporté des changements radicaux avec Fabinho, Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold parmi ceux qui restaient. sur le banc.

Le changement de personnel n’a pas fait grand-chose pour déclencher une performance considérablement améliorée alors que les Reds ont été bloqués dans les 45 premières minutes par un Chelsea tout aussi mal à l’aise.

Les hommes de Graham Potter avaient le ballon dans le filet après seulement trois minutes lorsque Havertz s’est inséré après que Thiago Silva ait frappé le poteau d’un corner.

Cependant, l’Allemand a été déclaré hors-jeu après un examen VAR.

Cody Gakpo a marqué deux fois avec les deux meilleures vues de but de Liverpool avant la pause, mais ce sont les visiteurs qui ont été les plus proches de sortir de l’impasse lorsque la tête de Benoit Badiashile a été bien sauvée par Alisson Becker d’un autre coup de pied dangereux.

La conversation d’équipe de Klopp à la mi-temps a eu l’impact souhaité alors que l’équipe locale est sortie en avant au début de la deuxième période.

Pourtant, ils n’ont pas réussi à se créer une occasion nette car Gakpo et Naby Keita ont vu des tirs bloqués à l’intérieur de la surface.

Mudryk a dû attendre ses débuts, mais l’introduction de l’Ukrainien 10 minutes après le début de la seconde période a donné vie à Chelsea alors qu’il tirait dans le filet latéral après un jeu de jambes rapide.

L’arrivée de Darwin Nunez sur le banc a eu un impact similaire sur l’attaque de Liverpool, mais l’Uruguayen n’a pas non plus réussi à se frayer un chemin.

Après une course déchaînée, le tir de Nunez n’avait pas le pouvoir de battre Kepa Arrizabalaga avant qu’il ne lance Alexander-Arnold pour trancher la meilleure chance de Liverpool du match.

Après des impasses lors des finales de la Ligue et de la FA Cup la saison dernière, que Liverpool a remportées aux tirs au but, une troisième rencontre consécutive entre les équipes s’est terminée sans but.

