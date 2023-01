Liverpool et Chelsea aiment les Nunes des Wolves

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea ou Liverpool débarqueront-ils Nunes?

Chelsea devrait rivaliser avec Liverpool dans ses efforts pour signer le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Matheus Nunestel que rapporté par Le télégraphe.

Les loups ont peut-être enduré leurs difficultés cette saison, occupant actuellement la 17e place du classement de la Premier League, mais Nunes a impressionné depuis son départ estival du Sporting CP.

Liverpool est depuis longtemps lié à des joueurs pour améliorer son milieu de terrain, avec le Borussia Dortmund. Jude Bellingham le principal, mais il semble que ces affichages signifient que Jurgen Klopp veut également Nunes à Anfield.

Les Reds devront faire face à la concurrence des Blues, bien que tout club qui signe l’international portugais devrait payer au moins 55 millions de livres sterling pour son transfert.

West Ham United Déclan Riz et Brighton & Hove Albion’s Moises Caicedo sont également examinés par Chelsea alors qu’ils visent à renforcer leur milieu de terrain.

Cela vient avec N’Golo Kanté ayant lutté contre une blessure et actuellement sous contrat qui expire à la fin de la saison, tandis que Jorginho devrait partir à la fin de son contrat cet été.

Le club londonien a dépensé beaucoup cette fenêtre pour renforcer son équipe, laissant le milieu de terrain comme la zone dans laquelle il cherche à faire des ajouts au cours des deux prochaines fenêtres.

Le manager des Wolves, Julen Lopetegui, a exclu l’idée du départ de Nunes en janvier.

Matheus Nunes est à la fois sur le radar de Chelsea et de Liverpool. Jack Thomas – WWFC/Loups via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– L’Atletico Madrid surveille Ferran Torres‘ situation à Barcelone et pourrait déménager pour signer l’Espagnol s’il ne fait pas partie du Blaugranales plans de cet été, comme le rapporte Diario Sport. Le Barça est déterminé à signer Yannick Carrascoce qui pourrait jouer en faveur d’Atleti tant que les conditions financières sont remplies.

– Juventus et milieu de terrain américain Weston McKennie a accepté la proposition de contrat de Leeds United, avec des conditions personnelles qui ne devraient pas être un problème, selon Fabrice Romano, qui ajoute qu’il appartient maintenant aux clubs de conclure un accord. Ils discutent des conditions d’un éventuel transfert tout en réfléchissant à la manière de procéder à de nouveaux rounds de pourparlers.

– Avoir signé Arnaut Danjuma prêté par Villarreal, Tottenham Hotspur est sur le point de faire venir l’arrière droit du Sporting CP Pedro Porrotel que rapporté par Le gardien. Les négociations ont été va-et-vient avec le Sporting voulant que la clause de 45 millions d’euros de l’Espagnol soit respectée, tandis que les Spurs proposent de réduire le pourcentage qu’ils obtiennent de tout mouvement futur impliquant Marcus Edwards (un ancien joueur de l’académie de Tottenham) en échange de la réduction des frais de Porro.

– Brighton a eu une offre de 16 millions d’euros plus 4 millions d’euros de compléments pour Mykola Matviyenko rejeté par le Shakhtar Donetsk, rapporte Romain. L’équipe ukrainienne veut 30 millions d’euros pour le transfert du défenseur et a déjà montré qu’elle pouvait tenir bon quand Mykhaïlo Mudryk a rejoint Chelsea plus tôt ce mois-ci pour 70 millions d’euros.

– Défenseur central USMNT John Brooks a passé la première partie de son examen médical avant de déménager au TSG Hoffenheim, rapporte Florian Plettenbergqui ajoute que Brooks pourrait même être prêt à affronter le Borussia Mönchengladbach samedi. Plettenberg indique également que le contrat de Brooks à Benfica est en cours de résiliation.

– Gardien de l’USMNT Sean Johnson est sur le point de conclure un accord avec le Toronto FC, selon Tom Bogert de MLSSoccer.com. Johnson rejoindra Toronto après cinq saisons au NYCFC, avec qui il a été capitaine pour un titre de la Coupe MLS en 2021. Johnson, 33 ans, faisait partie de l’équipe de Gregg Berhalter à la Coupe du monde 2022.