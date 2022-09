Liverpool et Barcelone parlent de Roberto Firmino pour un échange Memphis Depay

Le pilier de Liverpool, Roberto Firmino, pourrait faire partie d’un accord d’échange qui le verra déménager à Barcelone. Xinhua via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Firmino, Memphis pourrait changer d’équipe

Liverpool prévoit des mouvements potentiels pour la fenêtre de transfert de janvier, et sport rapporte un accord d’échange avec Barcelone impliquant Roberto Firmino et Memphis Depay pourrait être sur les cartes.

L’international néerlandais Depay, 28 ans, semblait avoir joué son dernier match pour le Barça à la fin de la saison dernière, telles étaient les rumeurs entourant son avenir et les plans de Xavi sans lui. Cependant, il est resté et est ensuite tombé plus bas dans l’ordre hiérarchique, n’ayant disputé que deux matches de Liga toute la saison.

De même, dans le Merseyside, l’attaquant brésilien Firmino, 30 ans, avait été lié à un départ d’Anfield pendant la saison fermée, mais lui aussi est resté. Maintenant, il se bat pour une place dans le onze de départ de Jurgen Klopp aux côtés des joueurs attaquants existants Luis Diaz et Diogo Jota, ainsi que de la nouvelle recrue Darwin Nunez.

Un accord d’échange conviendrait aux deux joueurs et aux deux clubs, car Firmino et Depay pourraient quitter leurs clubs respectifs pour rien l’été prochain.

Les deux joueurs offrent beaucoup de capacités dans la position n ° 9 et sont donc bien adaptés à leurs nouvelles équipes potentielles.

Liverpool prépare également de nouveaux renforts, avec Ben Jacobs, journaliste de CBS reliant les Reds au milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Moises Caicedo. Les Seagulls voudraient probablement environ 50 millions de livres sterling pour le joueur de 20 ans.

PAPIER GOSSIP

– La Juventus tient à renforcer le côté gauche de la défense, et Calciomercato rapporte que le Bianconeri voir arrière Alexandre Grimaldo comme complément potentiel idéal. Le contrat du joueur de 27 ans à Benfica expire en 2023, ce qui signifie que les Italiens pourraient bouger en janvier avant un transfert potentiel cet été. Le titre portugais The Daily Record renforce le sentiment que la Juve cherche à prendre une longueur d’avance sur ses rivaux en faisant un pas dans la nouvelle année, et avec raison. Calciomercato ajoute que l’Internazionale souhaite également un joueur qui cherche à changer de décor après sept saisons à l’Estadio de Luz.

– Etoile Spezia Jakub Kiwior a déjà suscité l’intérêt de West Ham United et de l’AS Roma, mais Calciomercato estime que l’AC Milan surveille également désormais le joueur de 22 ans. L’international polonais peut jouer en défense et au milieu de terrain, tandis que son âge convient au plan actuel de Milan pour cibler les jeunes joueurs talentueux ayant le potentiel de se développer. Aucune offre formelle n’a été faite par le Rossoneriqui analyse toujours une nouvelle signature Malick Thiaw progrès depuis son arrivée de Schalke cet été.

– Le courrier quotidien rapporte que les éclaireurs d’Arsenal surveillent attentivement Lovro Majer, un joueur décrit comme “le prochain Luka Modric”. En effet, le Sun va plus loin en suggérant que les Gunners ont regardé le joueur de 24 ans à deux reprises, y compris son camée gagnant pour la Croatie contre le Danemark jeudi dernier. Le milieu de terrain de 24 ans Majer en est à sa deuxième saison au club français de Rennes après avoir rejoint le Dinamo Zagreb l’année dernière.

– du Brésil Alain a rejoint Al Wahda en provenance d’Everton, a annoncé dimanche le club de la Pro League des Émirats arabes unis. Le milieu de terrain de 31 ans quitte l’équipe de Frank Lampard après son arrivée à Goodison Park en 2020. Il a disputé 57 matchs toutes compétitions confondues, mais n’a pas joué cette saison. Allan compte 10 sélections pour le Brésil et a remporté la Copa America avec l’équipe en 2019.