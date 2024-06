Liverpool est plus susceptible de recruter Ederson plutôt que Teun Koopmeiners

Liverpool donne la priorité à la signature du milieu de terrain brésilien de l’Atalanta, Ederson, plutôt qu’à son coéquipier Teun Koopmeiners.

Selon un rapport de Tout sur la Juve, Liverpool fait pression pour obtenir les services d’Ederson alors qu’il cherche à renforcer son milieu de terrain avant la saison prochaine. Bien que le club du Merseyside soit également lié à son coéquipier Teun Koopmeiners, ils sont plus susceptibles de recruter l’international brésilien cet été.

Ederson a quitté le Brésil à l’hiver 2022 pour rejoindre Salernitana et en seulement six mois, il a mérité un transfert à l’Atalanta. Même si sa première saison ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu pour le joueur de 24 ans, il a été sensationnel la saison dernière.

Il a été impliqué dans 53 matches la saison dernière et contribué à huit buts. Ederson a joué un grand rôle dans le triomphe de l’Atalanta en Ligue Europa en battant le Bayer Leverkusen invaincu de Xabi Alonso en finale.

Liverpool tient à Ederson

Ses performances exceptionnelles l’ont placé sur le radar de plusieurs grands clubs et Liverpool est l’un des clubs qui souhaitent le signer avant la saison prochaine. Les Reds veulent renforcer leur milieu de terrain, ils veulent ajouter plus de qualité malgré une refonte majeure l’été dernier.

Ils ressentent le besoin de faire appel à quelqu’un qui puisse contrôler le tempo et ajouter plus de stabilité. Les Reds pensent qu’Ederson est la personne idéale pour ce rôle car il a l’expérience de le faire dans l’élite italienne ainsi qu’en Europe.

Koopmeiners n’est pas une priorité pour l’Atalanta

Alors qu’ils travaillent sur un potentiel transfert pour le joueur de 24 ans, les Reds ont également été liés à Koopmeiners. Le joueur de 26 ans a été un autre artiste remarquable pour l’Atalanta l’été dernier. Le milieu offensif néerlandais a marqué 15 buts et il a même récolté sept passes décisives lors de ses 51 sorties.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues et plusieurs grands clubs frapperont à la porte du club italien pour lui. Alors que les Reds étaient liés à lui, leur priorité est de recruter quelqu’un qui puisse apporter une stabilité défensive et Ederson est la cible idéale pour eux. Selon le rapport, ils sont plus susceptibles d’amener le Brésilien au club avant l’international néerlandais.