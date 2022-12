Liverpool essaie de récompenser Cody Gakpo du PSV devant Manchester United

Liverpool est en pourparlers avancés avec le PSV Eindhoven concernant le transfert du milieu de terrain néerlandais Cody Gakpo, cible de longue date de Manchester United.

Gakpo a marqué dans chacun des trois matches de groupe de l’équipe de Louis van Gaal à la Coupe du monde et a suscité un large intérêt après ses performances impressionnantes au Qatar. Le milieu de terrain offensif a été fortement lié à United, où le manager, Erik ten Hag, est un admirateur confirmé et aurait rencontré les représentants du joueur de 23 ans, alors que Newcastle était intéressé l’été dernier.

Liverpool, cependant, aurait rejoint la course pour Gakpo et aurait fait des progrès rapides dans les négociations avec le PSV, qui avait l’intention de garder son talent local jusqu’à la fin de la saison et de le valoriser à environ 50 millions de livres sterling. On ne sait pas à ce stade combien Liverpool a offert.

Jürgen Klopp tient à rafraîchir son milieu de terrain avec Jude Bellingham, une option privilégiée, bien que le Borussia Dortmund n’envisage probablement pas de vendre l’international anglais avant l’été. Le manager de Liverpool a déclaré que le club d’Anfield était “prêt” à se déplacer sur le marché de janvier et espère battre plusieurs prétendants à la signature de Gakpo alors qu’ils cherchent à se rapprocher de la qualification en Ligue des champions dans la seconde moitié de la saison.