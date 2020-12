Rampant Liverpool a envoyé un message inquiétant au reste de la Premier League, alors qu’il offrait une performance sublime aux fans de retour d’Anfield.

Les 2000 supporters bruyants finalement autorisés à entrer dans le stade ont eu droit à une démonstration convaincante de puissance et de verve offensive de la part de Sadio Mane et Mo Salah, alors qu’une équipe décente des Wolves était bel et bien mise à l’épée.

C’était une déclaration d’intention de la part de Jurgen Klopp, s’ils sont revenus à la deuxième place du tableau, derrière les Spurs maintenant uniquement à la différence de buts, avec Salah ouvrant les vannes et Mane provoquant la panique toute la nuit.

Et le manager allemand sera absolument ravi non seulement de la menace posée par son équipe, avec Crinière envoûtante et Salah parfois injouable, mais aussi d’une défense qui semble assurée, même sans Virgil van Dijk, qui était un spectateur impressionné dans les Reds creusés. .

Liverpool a aligné huit partenariats défensifs centraux différents lors de ses 11 premiers matchs de championnat, mais ils n’ont concédé que six buts lors de leurs 11 derniers matches sans van Dijk – gardant cinq feuilles blanches.

Avec une ligne avant aussi meurtrière, avoir une défense qui commence à paraître assurée et étanche sera énorme avant la période de Noël chargée, et suggère qu’ils n’abandonneront pas leur titre facilement.

Bien sûr, Liverpool a toujours eu une ligne avant à tomber par terre – et une si bonne que Diogo Jota n’a même pas pu commencer contre son ancien club, bien qu’il ait déjà marqué neuf buts cette saison.

Même si Jota a volé, il est difficile d’imaginer qu’il y a un meilleur joueur dans le football mondial en ce moment que Mane, qui a traversé ce match comme s’il le connaissait aussi – ses compétences si étonnantes ont inspiré des souffles d’incrédulité des fans qui ont finalement été autorisés à revenir sur le Kop.