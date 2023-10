Liverpool envisage de remplacer Virgil van Dijk par un transfert choc: rapport

Liverpool recherche sur le terrain gauche un héritier de Virgil van Dijk au cœur de sa défense.

Le Néerlandais est devenu le défenseur le plus cher de tous les temps lorsqu’il a quitté Southampton pour Anfield pour 75 millions de livres sterling en janvier 2018 – et on peut dire sans se tromper qu’il a été un énorme succès, remportant tous les trophées possibles dans le Merseyside, terminant deuxième du championnat. Ballon d’Or 2019 et assumer le poste de capitaine des Reds après le transfert de Jordan Henderson en Arabie Saoudite cet été.

Mais Van Dijk, aujourd’hui âgé de 32 ans, Jurgen Klopp, le patron de Liverpool, est obligé de penser à l’avenir – et selon un rapport, un plan d’urgence est en cours d’élaboration pour trouver un successeur en défense centrale.

Jurgen Klopp pense à l’avenir de manière défensive (Crédit image : Getty Images)

90 minutes Selon le défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo est un joueur surprise envisagé pour des renforts défensifs.

À seulement 19 ans, Beraldo a impressionné un certain nombre de géants européens, le rapport notant que « sa gamme de passes et sa capacité à dépasser ses adversaires pour conserver la possession dans leur propre tiers défensif ». [are] parmi ses qualités phares ».

VIDÉO : Les TikToks supprimés de Naples se moquent de Victor Osimhen

Les liens sont quelque peu surprenants compte tenu de la stature des joueurs que Liverpool compte déjà dans sa ligne arrière. Klopp dispose d’une expérience incroyable, non seulement à Van Dijk, mais aussi à Joe Gomez et Joel Matip. Il est donc surprenant de faire appel à un adolescent sud-américain sans expérience européenne pour tenter de succéder aux hommes d’État plus âgés de l’équipe.

Ibrahima Konate a été signé du RB Leipzig, en partie, pour remplacer Matip et Gomez – pour un montant important d’environ 40 millions de livres sterling. Beraldo, quant à lui, était une cible pour Wolverhampton Wanderers au cours de l’été et pourrait coûter moins de 15 millions de livres sterling lorsqu’il quittera finalement son pays d’origine.

Lucas Beraldo de Sao Paulo est recherché par Liverpool (Crédit image : Alexandre Schneider/Getty Images)

Liverpool a été lié à plusieurs défenseurs centraux de haut niveau au cours de l’été, dont Goncalo Inacio, Josko Gvardiol et Antonio Silva.

Beraldo est apprécié par Marché de transfert vaudra 6 millions d’euros.

Plus d’histoires de Liverpool

Tottenham contre Liverpool : pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé à tort par le VAR ?

Patron des Rouges Jurgen Klopp dénonce des décisions « injustes » et « folles » lors du choc de samedi en Premier League, tandis que le patron des Spurs Ange Postecoglou admet qu’il n’est pas fan du VAR.

Pendant ce temps, Liverpool pourrait être condamné à une amende après avoir reçu six cartons lors de la défaite de samedi contre les Spurs. Et Gary Neville a eu son mot à dire sur la controverse VAR au Tottenham Hotspur Stadium.