Liverpool enregistre un intérêt « concret » pour la cible de Manchester United, Goncalo Inacio – Man United News And Transfer News

Liverpool contre Manchester United est sans doute la plus grande rivalité du football anglais et elle pourrait également être sur le point de s’étendre à cette fenêtre estivale.

Rapports de Football Insider que l’équipe du Merseyside a rendu « concret » son intérêt pour Goncalo Inacio.

Cela pose des problèmes à United, qui admire depuis longtemps l’homme du Sporting Lisbonne et qui serait prêt à déménager pour lui cet été.

Liverpool considérerait Inacio comme le remplaçant à long terme de Virgil Van Dijk et serait prêt à se jeter sur ce qu’il considère comme un prix « réalisable » de 40 millions de livres sterling.

Pour ce prix, de nombreux fans de United diraient que le club devrait faire de son mieux pour battre ses plus grands rivaux.

L’intérêt de United à recruter un nouveau défenseur central cet été est un secret de polichinelle et le nom le plus cohérent est celui de Jarrad Branthwaite.

Everton est susceptible d’entamer des négociations à hauteur de 75 millions de livres sterling pour son actif précieux, donc en comparaison, l’accord pour Inacio, également gaucher, est une évidence.

En fait, si United laissait Liverpool déménager pour Inacio, cela entraînerait également la chute de dominos supplémentaires, dont aucun ne plairait beaucoup à United.

C’est parce qu’ils conservent un intérêt pour les joueurs du Sporting Morten Hjulmand et Ousmane Diomane.

Plus tôt Liverpool commencera à récolter de l’argent en réalisant sa première vente, il deviendra de plus en plus difficile de conclure un accord pour un autre joueur au cours du même été.

United en a ressenti les effets lorsque Ten Hag est arrivé et que toute l’Europe avait les yeux rivés sur les joueurs de l’Ajax.

Ils ont fini par payer 85 millions de livres sterling pour Antony, un accord qui pourrait bien être considéré comme l’un des pires transferts de l’histoire du club.

Le concours pour Inacio se prépare avec d’autres clubs intéressés en plus de Liverpool et United, donc le club ferait bien de clarifier son manager et de commencer à prendre ses propres mesures.