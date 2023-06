Liverpool en pourparlers avec une cible majeure d’Arsenal lors d’un transfert de choc: rapport

Liverpool rivalise avec Arsenal pour l’un de ses objectifs cet été, alors que les géants de la Premier League s’affrontent dans leurs reconstructions respectives.

Les deux équipes ont déjà fait des progrès dans la refonte de leurs milieux de terrain cet été, Liverpool signant Alexis Mac Allister au début de la fenêtre de transfert. Arsenal devrait annoncer Kai Havertz dans les prochains jours, l’Allemand étant susceptible de remplacer Granit Xhaka.

Mais avec du travail encore à faire pour les deux managers, il semble que Jurgen Klopp espère voler une marche sur une cible de transfert des Gunners et potentiellement plonger en premier.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est sur le point de reconstruire son milieu de terrain (Crédit image : Michael Steele/Getty Images)

Selon Fabrice RomanoLiverpool s’est renseigné sur le milieu de terrain de Southampton, Romeo Lavia.

« Arsenal a eu des conversations positives du côté du club et du côté des joueurs mais il n’y a toujours pas d’offre officielle [as] ils résolvent d’autres problèmes tels que [Jurrien] Charpente, [Declan] Rice et bien d’autres », a confirmé Romano sur sa chaîne YouTube« Mais Liverpool a ouvert des pourparlers pour signer Romeo Lavia. »

On pense que Liverpool veut un autre milieu de terrain qui peut opérer profondément au centre du parc, potentiellement en remplacement de Fabinho, mais peut-être en tant que milieu de terrain central droit qui peut remplacer Jordan Henderson à long terme. Lavia correspond à la description en tant que joueur capable de se préparer à ce poste.

L’intérêt d’Arsenal pour l’adolescent – ​​qui dispose d’une clause de rachat pour Manchester City, entrant en vigueur l’été prochain – semble dépendre de l’avenir de Thomas Partey. Le Ghanéen intéresse également la Saudi Pro League mais selon Romano, le joueur préférerait rester en Europe avec la Juventus qui s’intéresse également à lui.

Romeo Lavia est une cible pour Liverpool et Arsenal cet été (Crédit image : Jan Kruger/Getty Images)

Romano ajoute que Manchester United et Chelsea se sont renseignés sur le jeune Belge.

Lavia est valorisée à 25 millions d’euros par Marché de transfert.

Informations sur les transferts de Liverpool et L'actualité des transferts d'Arsenal s'accélère avant deux grandes reconstructions estivales.

Benjamin Pavard du Bayern Munich a été lié, alors que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre – mais Manuel Ugarte est une star qui ne déménagerait pas dans le Merseyside.

Declan Rice est presque terminé, selon les rapports. Jurrien Timber, star de l'Ajax est sur la liste restreinte, avec Romeo Lavia de Southampton.