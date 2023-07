Liverpool en discussion sur le transfert sensationnel d’un milieu de terrain de 75 millions d’euros: rapport

Liverpool pourrait être sur le point d’amener un milieu de terrain de classe mondiale à Anfield, son club faisant face à une braderie.

Jurgen Klopp est en pleine refonte dans le Merseyside, amenant le vainqueur argentin de la Coupe du monde Alexis Mac Allister au début de la fenêtre de transfert. Depuis lors, un certain nombre de mouvements ont été annoncés, notamment Khephren Thuram et Manu Kone.

Mais un objectif à long terme apparaît comme une option possible pour se renforcer et avec Liverpool désireux d’ajouter de la profondeur à l’équipe, un autre milieu de terrain est presque une certitude maintenant.

Khephren Thuram de l’OGC Nice est sur le radar de Liverpool (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Selon La Gazzetta della Sport en Italie, Nicolo Barella est recherché par les Reds, des pourparlers sont en cours en ce moment pour déposer une offre concrète pour le milieu de terrain.

Journaliste Rudy Galetti a tweeté que le club de Barella, l’Inter Milan, considère la star comme invendable – mais avec de nombreux atouts clés liés à de grands déménagements loin de San Siro, les Nerazzurri pourraient être contraints de se séparer de l’Italien si une bonne offre arrive.

Alors que Liverpool aimerait signer Barella en ce moment, il semblerait peu probable qu’ils aient actuellement la puissance financière. Les Reds se sont retirés de l’appel d’offres pour Jude Bellingham en raison d’énormes demandes en termes de frais de transfert et n’ont pas non plus reçu de 55 à 65 millions de livres sterling pour Mason Mount, malgré les rumeurs d’intérêt avant le début de la fenêtre.

Au lieu de cela, Thuram et Kone ont été évoqués comme alternatives, tandis qu’Alexis Mac Allister n’a finalement coûté que 35 millions de livres sterling. Galetti lui-même a tweeté que Thuram devrait coûter environ le même prix.

Nicolo Barella est recherché par Liverpool – mais peut finir par coûter trop cher (Crédit image : Getty)

Une autre star de l’Inter, Andre Onana est également lié à la Premier League avec Manchester United qui le poursuivrait.

Marché de transfert estime Barella à 75 millions d’euros.

