Liverpool en alerte rouge après que le Bayern Munich a mis en vente le milieu de terrain clé: rapport

Liverpool est actuellement en train de remanier son milieu de terrain cet été, et Jurgen Klopp vient peut-être de recevoir le plus gros coup de pouce de la fenêtre de transfert.

Alors que Liverpool a déjà signé Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, plus d’options sont nécessaires au milieu de terrain après le départ de Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain en liberté, et les départs apparemment imminents de Fabinho et Jordan Henderson.

Les Reds ont été liés à un certain nombre d’options cet été, mais un milieu de terrain d’élite du continent est devenu disponible, selon des informations.

Sortie allemande Botteur écrit que le Bayern Munich écoutera les offres de Joshua Kimmich cet été, afin de libérer des fonds pour garantir la signature de Harry Kane.

Les champions allemands ont déjà vu deux offres rejetées par Tottenham cet été et, afin de correspondre au prix requis, sont prêts à vendre des actifs précieux tels que Kimmich.

Jurgen Klopp est, naturellement, un admirateur du milieu de terrain assis depuis un certain temps maintenant, bien que tout accord potentiel semble impossible. En effet, le joueur de 28 ans est devenu un membre clé de l’équipe du Bayern ces dernières saisons et deviendra probablement un futur capitaine de club au club.

Le Bayern Munich aurait rendu Kimmich disponible cet été (Crédit image : Getty Images)

Kimmich n’a plus que deux ans sur son contrat à l’Allianz Arena maintenant, laissant le Bayern explorer les options potentielles pour le milieu de terrain.

Malgré leur tendance à vendre, Kimmich ne sera toujours pas bon marché. Marché des transferts le valorise à 70 millions de livres sterling, alors qu’il n’y a aucune garantie qu’il quittera volontairement le club dans lequel il a passé les huit dernières années de sa carrière.

D’autres membres de l’effectif ont également été mis à disposition, avec entre autres Leon Goretzka et Sadio Mane susceptibles de quitter la Bavière cet été.

Liverpool a déjà finalisé la signature de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister cet été (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires de Liverpool

Informations sur les transferts de Liverpool s’accélère avant une énorme refonte à Anfield cet été.

Benjamin Pavard du Bayern Munich a été liéalors que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre – mais Manuel Ugarte est une star qui ne déménagera pas dans le Merseyside.

Entre-temps, Diogo Jota a déclaré à la FFT que Liverpool pouvait remporter le titre en 2024.