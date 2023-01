Liverpool embarrassé par Brentford dans la course de Premier League

BRENTFORD, Angleterre – Brentford a scellé sa première victoire sur Liverpool depuis 1938 avec une victoire 3-1 au Gtech Community Stadium, qui a porté un nouveau coup aux espoirs des Reds de terminer parmi les quatre premiers en Premier League pour se qualifier pour la Ligue des champions.

Le but contre son camp d’Ibrahima Konaté à la 19e minute et la tête de Yoane Wissa à la 42e minute ont donné à l’équipe locale une avance méritée alors que Liverpool prenait un départ épouvantable.

Bien que Liverpool se soit amélioré après le redémarrage, réduisant de moitié le déficit grâce au premier but d’Alex Oxlade-Chamberlain en près d’un an sur 50 minutes, ils n’ont pas été en mesure de faire payer leur domination en possession et Bryan Mbeumo a scellé une célèbre victoire à six minutes de la fin.

Avec ce résultat, Liverpool a terminé la journée à 15 points d’Arsenal, premier en Premier League, et devant Brentford à la sixième place.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Liverpool perd du terrain dans la course à la Premier League

Une nouvelle année mais un vieux sentiment : une autre nuit où terminer dans le top quatre est devenue un peu plus difficile pour Liverpool.

Les Reds continuent de se rendre la tâche plus difficile que nécessaire – lundi était la 13e fois en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison qu’ils concédaient le premier but dans le cadre d’une terrible performance en première mi-temps.

Liverpool aurait envisagé une chance de dépasser Tottenham à la cinquième place, mais pourraient-ils maintenant perdre sept points des quatre premiers, en fonction des résultats ailleurs au cours des prochains jours.

Cela exercera une pression supplémentaire sur la nouvelle recrue Cody Gakpo pour qu’elle se mette en marche et sur le club en général pour soutenir davantage Klopp sur le marché des transferts. Le patron de Liverpool a clairement indiqué que le club “ne peut pas dépenser d’argent” ce mois-ci, en particulier pendant que de nouveaux propriétaires sont recherchés et qu’il faudra donc peut-être trouver des réponses à l’intérieur. Gakpo, 23 ans, devrait marquer des buts.

Les Reds se sont au moins améliorés après la mi-temps, mais terminer avec 72,5% de possession de balle et un seul but indiquait qu’une équipe fonctionnait bien en dessous de la normale aux deux extrémités du terrain.

2. Liverpool lutte avec et sans Van Dijk

Virgil van Dijk a longtemps été le roc sur lequel Liverpool a fondé son succès, mais le Néerlandais habituellement assuré était bien en deçà de son meilleur ici.

Avec Liverpool chanceux de n’être mené que 2-0 à la pause – deux autres buts ont été exclus pour hors-jeu – Klopp a effectué un triple changement qui a vu Joel Matip, Andy Robertson et Naby Keita remplacer Van Dijk, Harvey Elliott et Konstantinos Tsimikas.

Klopp aurait probablement changé les 11 s’il le pouvait, mais la vue du retrait de Van Dijk était particulièrement frappante, même si Klopp a insisté plus tard sur le fait qu’il s’agissait d’un changement de précaution en raison du risque de blessure. C’était la première fois que Van Dijk était retiré après 45 minutes depuis un remplacement pré-planifié lors d’un match nul en Coupe EFL contre la League One Lincoln City en septembre 2020.

La défense de Liverpool s’est améliorée après la pause, mais Konate a été battu trop facilement par Mbeumo pour le troisième but de Brentford.

Andy Robertson de Liverpool tente de rallier l’équipe mais cela ressemblait à une cause perdue pour Liverpool lundi à Brentford. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Brentford de Thomas Frank a marqué neuf buts sur coups de pied arrêtés cette saison – le quatrième total le plus élevé de la division – mais il était néanmoins alarmant de voir à quel point Liverpool était vulnérable dans les deux situations de ballon mort. Même en jeu ouvert, leur ligne défensive élevée fera une fois de plus l’objet de nombreuses critiques et inquiétudes.

Le positionnement et la prise de décision de Van Dijk sont si souvent essentiels pour faire fonctionner cette approche et s’il y a une sorte de gueule de bois pour le skipper des Reds, Klopp en a besoin pour disparaître rapidement.

3.Les luttes de Nunez se poursuivent depuis la signature du record

Tous les signes sont que la signature du record du club de Liverpool de 85 millions de livres sterling pour Darwin Nunez finira par être bonne – mais l’attente s’avère de plus en plus douloureuse.

En fin de compte, le catalogue d’occasions manquées contre Leicester City vendredi n’a pas coûté à l’équipe de Klopp car ils ont continué à gagner malgré tout, mais Brentford les a fait payer cette fois.

Ce match aurait peut-être été très différent si Nunez avait saisi une chance en or à la huitième minute. Sorti par Mohamed Salah, Nunez a contourné le gardien de Brentford David Raya mais a vu son tir dégagé hors de la ligne par Ben Mee. Ce fut une brillante défense de Mee, en toute justice, mais révélatrice des récents déboires de Nunez devant le but.

Nunez a alors pensé qu’il avait marqué son cinquième but en Premier League en terminant intelligemment juste après le redémarrage, mais VAR a exclu le but après examen pour hors-jeu. Après avoir traîné une autre demi-chance hors cible, le joueur de 23 ans a terminé la soirée réservée et du côté des perdants.

Nunez a tous les attributs pour prospérer, mais les joueurs possédant un tel prix ont moins de temps pour commencer à avoir un impact. Liverpool a besoin de lui pour réaliser son potentiel évident le plus tôt possible.

Notes des joueurs

Brentford : David Raya 7, Mathias Jorgensen 7, Ethan Pinnock 7, Ben Mee 7, Mads Roerslev 7, Mathias Jensen 7, Christian Norgaard 8, Vitaly Janelt 7, Rico Henry 8, Bryan Mbeumo 9, Yoane Wissa 8.

Sous-titres : Josh Dasilva 6, Keane Lewis-Potter 6, Saman Ghoddos 6, Sergi Canos 6.

Liverpool : Alisson 5, Trent Alexander-Arnold 5, Virgil van Dijk 4, Ibrahima Konate 5, Konstantinos Tsimikas 4, Thiago Alcantara 6, Fabinho 6, Harvey Elliott 4, Mohamed Salah 6, Darwin Nunez 6, Alex Oxlade-Chamberlain 6.

Sous-titres : Joel Matip 6, Andy Robertson 6, Naby Keita 6, Curtis Jones 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Bryan Mbeumo, Brentford

Une menace constante avec ses courses derrière et a scellé la victoire avec un tiers tardif.

Le pire : Virgil van Dijk, Liverpool

Semblait complètement dépouillé de son sang-froid habituel et emporté par Klopp à la mi-temps. Klopp a déclaré plus tard que cette décision était une précaution contre les blessures, mais cela pourrait aussi bien être basé sur sa performance à ce stade.

Faits saillants et moments marquants

Le premier but de Brentford n’était pas joli – c’était un but contre son camp sur la jambe d’Ibrahima Konate de Liverpool – mais cela compte tout de même.

Le ballon touche Ben Mee puis est détourné par Konaté pour le but contre son camp. 📺 : @USA_Network #MyPLMorning | #BRELIV pic.twitter.com/a6g1BPtGAu – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 2 janvier 2023

Brentford a continué à pousser pour le but, ayant finalement deux buts potentiels retirés pour hors-jeu en première mi-temps.

Mais Yoane Wissa a trouvé un moyen de doubler l’avance de Brentford, bien qu’il ait fallu la technologie de la ligne de but pour le reconnaître comme un objectif.

Yoane Wissa ne serait pas démenti une seconde fois 👊#BRELIV 2-0 pic.twitter.com/5CYxoDYOnp – Premier League USA (@PLinUSA) 2 janvier 2023

La première mi-temps s’est terminée avec Brentford ayant clairement été la meilleure équipe. Les buts attendus (une mesure de la qualité des opportunités de but) ont terminé la première mi-temps avec Brentford à 1,60 xG et Liverpool à 1,25 xG.

Cependant, Liverpool est sorti de la pause en se balançant. Darwin Nunez avait un but appelé hors-jeu dans les trois premières minutes de la seconde mi-temps, puis Alex Oxlade-Chamberlain a marqué à la 50e minute.

Liverpool se calmerait considérablement après le but, cependant, concédant finalement une fois de plus à Bryan Mbeumo de Brentford et ne réussissant pas à marquer l’un des leurs pour une finition 3-1.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’attaquant de Brentford Yoane Wissa : “J’espère que les fans ont apprécié. Nous avons travaillé si dur, et c’est parce qu’ensemble, nous restons ensemble et c’est pourquoi nous avons ce résultat.”

Le défenseur de Liverpool Andy Robertson en première mi-temps : “En première mi-temps, nous étions loin d’être assez bons – tout ce sur quoi nous avons travaillé, tout ce que nous avons fait. Ils étaient du premier au deuxième ballons, nous avons donné des coups de pied arrêtés bon marché. Nous savions qu’ils étaient une équipe de coups de pied arrêtés, vraiment bons à virages, rend les choses vraiment difficiles. Nous devons être tellement plus agressifs dans les airs – tellement plus agressifs quand le ballon entre dans la surface et malheureusement nous ne l’avons pas fait.”

Robertson sur le résultat : “Je ne pense pas qu’on puisse se plaindre du résultat. Ils méritaient de gagner. Ils ont joué le meilleur football, surtout en première mi-temps, et c’est pourquoi vous obtenez un résultat comme celui-ci.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Liverpool a concédé le premier but d’un match de Premier League pour la 10e fois cette saison. En 19 jours de match, leurs 10 fois encaissant le premier but sont à égalité au cinquième rang par le club dans l’histoire de la Premier League, et le plus depuis la saison 1999-00.

Brentford rejoint Manchester United et Brighton en tant que seules équipes à prendre une avance de deux buts sur Liverpool en Premier League cette saison.

Brentford a remporté trois matchs en Premier League cette saison contre les soi-disant adversaires des Big Six – c’est le plus de toutes les équipes en dehors de ces six équipes (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur).

Suivant

Brentford : Les Bees passent à la FA Cup lorsqu’ils accueillent West Ham au troisième tour de la compétition le samedi 7 janvier à 12h30 HE. Ensuite, Brentford est de retour en Premier League le samedi 14 janvier lorsqu’il accueille l’AFC Bournemouth à 12h30 HE.

Liverpool : Les Reds passent à la FA Cup lorsqu’ils accueillent Wolverhampton au troisième tour de la compétition le samedi 7 janvier à 15 h HE. Ensuite, Liverpool revient en Premier League lorsqu’il se rendra pour affronter Bright & Hove Albion le samedi 14 janvier à 10 h HE.