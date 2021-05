Liverpool élit sa première maire noire

Liverpool a élu sa première femme noire maire, les travaillistes ayant conservé la mairie malgré une tempête d’allégations de corruption entourant le précédent titulaire.

Joanne Anderson, une Corbynista autoproclamée, a succédé à Joe Anderson – aucun parent – qui a choisi de ne pas se présenter après son arrestation dans le cadre d’une enquête sur la fraude de la police de Merseyside.

Après sa victoire, Mme Anderson s’est excusée pour l’administration précédente, se référant à un rapport de l’inspecteur du gouvernement local Max Caller qui décrivait une culture d’intimidation, d’intimidation, d’accords «douteux», de contrôle inégal et de «travail pour les garçons».

«La première chose que je veux faire est de m’excuser auprès de la ville pour ce qui s’est passé dans le cadre de l’enquête Caller et ce qui s’est passé sous l’administration précédente», a déclaré Mme Anderson.

«Je me suis levé parce que je veux corriger cela et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y remédier.»

Elle s’est engagée à donner à la ville une autorité «responsable et transparente» que les «habitants de Liverpool méritent».

La première femme de couleur à diriger une grande ville britannique, a déclaré Mme Anderson L’indépendant plus tôt cette semaine: «Je pense que cela aura un impact sur les filles qui réfléchissent à ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas accomplir… Et juste en étant dans la pièce, en tant que femme noire, cela fera une différence dans le ton et la culture ici.»

Consultante en égalité et diversité de profession, elle avait déjà promis des audits citoyens annuels, un contrôle accru et un excès de transparence pour éviter de futurs soupçons d’actes répréhensibles.

Elle a également déclaré qu’elle souhaitait se débarrasser du poste de maire élu et a promis un remaniement pour laisser tomber les conseillers impliqués dans le scandale.

Des commissaires nommés par le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux prendront en charge certaines des fonctions du conseil municipal pour les trois prochaines années à la suite du rapport Caller.

Le candidat indépendant Stephen Yip, fondateur de l’association caritative pour enfants Kind Liverpool, est arrivé deuxième dans la course à la mairie, avec 32 079 voix contre 46 493 pour Mme Anderson.

Rapports supplémentaires par l’AP