Liverpool écrase Bournemouth 9-0 pour égaler la plus grande victoire de Premier League

Liverpool (AFP) – Liverpool a égalé le record de la plus large victoire en Premier League en battant Bournemouth 9-0 à Anfield samedi pour enregistrer sa première victoire de la saison à la quatrième tentative.

Roberto Firmino et Luis Diaz ont tous deux marqué deux buts avec des frappes de Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho et un but contre son camp de Chris Mepham complétant le score.

C’est la quatrième fois dans l’histoire de la Premier League qu’une équipe gagne par neuf buts. Manchester United a battu Ipswich 9-0 en 1995 et Southampton sur le même score l’an dernier. Leicester a également gagné 9-0 à Southampton en 2019.

Le résultat était d’autant plus remarquable que Liverpool, qui, il y a quelques mois à peine, était à moins de deux matchs d’un quadruplé sans précédent, avait fait son pire début de championnat en une décennie.

Fabinho est revenu pour renforcer le milieu de terrain de Liverpool à la suite de la défaite 2-1 de lundi contre Manchester United, qui les a laissés à cinq points du champion en titre Manchester City.

Après avoir lutté sans le défunt Sadio Mane lors de leurs trois premiers matchs, l’attaque de Liverpool a instantanément cliqué samedi alors que Firmino flottait dans un centre pour que Diaz rentre chez lui en trois minutes.

Le Brésilien a également joué son rôle dans la seconde alors que sa touche lourde roulait de manière invitante vers Elliott, le joueur de 19 ans se recroquevillant depuis le bord de la surface pour son premier but de haut vol.

Mohamed Salah a forcé Mark Travers à basculer et a en quelque sorte jeté un coup d’œil large quand Elliott a fait péter un centre vers l’Égyptien, mais le répit a été temporaire pour l’équipe surclassée de Scott Parker.

Après avoir été pris pour cible à plusieurs reprises lors de la défaite de United, Alexander-Arnold a montré sa qualité incontestable avec un entraînement percutant dans le coin supérieur à 20 mètres.

Firmino s’est ensuite mis à l’acte alors que la tentative de passe de Salah tournait méchamment sur un joueur de Bournemouth et droit sur le Brésilien pour poignarder à bout portant.

Ryan Christie a frôlé le poteau dans une rare chance pour Bournemouth, qui était impuissant à arrêter l’assaut de Liverpool.

Van Dijk a pris la tête dans le coin d’Andy Robertson sur le coup de la mi-temps alors que Liverpool a marqué cinq buts dans la première moitié d’un match de Premier League pour la première fois.

Les Reds ont de nouveau frappé une minute après le début de la deuxième période alors que Mepham a poussé le centre d’Alexander-Arnold dans son propre filet.

Firmino a atteint 100 buts à Liverpool en réagissant le plus rapidement pour bondir sur le ballon perdu après que Robertson ait lancé une livraison dangereuse que Travers ne pouvait que parer.

L’adolescent portugais Carvalho a tiré pour en faire huit en raison de la mise à pied amortie de Kostas Tsimikas, a marqué son premier but pour le club depuis sa signature de Fulham.

Diaz a ensuite marqué le but égalant le record avec six minutes à jouer alors que Liverpool a secoué un lent début de campagne de manière époustouflante.