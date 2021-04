Alors que les chemises rouges ont progressé au début à Anfield mercredi soir, il semblait peut-être, peut-être, qu’il y avait un autre retour européen émouvant sur les cartes pour Liverpool.

James Milner a donné le ton avec un tacle serré sur Karim Benzema après seulement 49 secondes. À peine une minute plus tard, Sadio Mane était en train de lancer Mohamed Salah pour une chance qu’il aurait dû enterrer.

Liverpool a continué à venir, créant suffisamment d’opportunités pour faire croire à ses fans – malheureusement absents du célèbre ancien stade – que le déficit 3-1 du match aller serait bientôt réduit.

Il y avait des cœurs dans la bouche quand un tir de Benzema a frappé le poteau, mais Liverpool était immédiatement de retour sur le pied avant.

Salah a fustigé une autre chance, puis Georginio Wijnaldum a fait de même, enfouissant son visage dans ses mains à sa propre débauche.

« Nous avons eu d’énormes chances au début du match », a ensuite critiqué Jurgen Klopp. « Vous en utilisez un et ça l’ouvre. »

Au lieu de cela, le Real Madrid a pu le fermer. Mais seulement après avoir survécu à un blitz de première mi-temps qui évoquait cette équipe de Liverpool telle que nous la connaissons le mieux.

Même Toni Kroos, généralement incarné par la fraîcheur, semblait mal à l’aise avec leur intensité, perdant les passes de routine alors que les joueurs de Liverpool se pressaient autour de lui et, à un moment donné au milieu de la première mi-temps, pulvérisaient même un ballon de cross-field tout droit sorti du jeu.

La pression féroce de Liverpool a eu un effet vertigineux sur Madrid et il y a même eu un corner rapidement pris dans les premières étapes – Trent Alexander-Arnold choisissant le Milner non marqué dans la surface – qui rappelait leur quatrième et décisif but lors du retour de 2019 contre Barcelone.

Malheureusement pour Liverpool, leurs espoirs de reproduire cette nuit extraordinaire se sont dissipés au cours de la seconde période. Le Real Madrid a retrouvé son sang-froid et a ramené le match au rythme qui lui convenait. « Ils ont réduit le temps », a déclaré Klopp avec un sourire.

Image:

Georginio Wijnaldum montre sa frustration après une chance manquée



Mais Liverpool a au moins quitté la compétition en se ressemblant davantage. « La performance en général était bonne, c’était beaucoup mieux », a ajouté Klopp. « Nous n’avons pas perdu le match nul ce soir, nous l’avons perdu à Madrid. »

« C’est décevant », a ajouté Milner, « parce que si nous avions joué le match aller avec cette intensité, cela aurait été une autre histoire. »

C’est cette performance au match aller qui les hantera.

Liverpool a à peine mis un gant aux côtés de Zinedine Zidane lors de la première mi-temps à Madrid et même lorsqu’ils ont retiré un but, les hôtes ont pu rétablir un avantage mérité de deux buts.

Cela allait toujours être une énorme demande pour inverser la tendance, mais produire une performance conforme à leur identité était le meilleur espoir de Liverpool de le faire et ils y sont certainement parvenus.

« Nous avons fait tout ce que nous voulions faire à part marquer les deux buts », a déclaré Milner. « Vous avez toujours besoin de ces moments clés », a ajouté Klopp.

Les quatre premiers se concentrent désormais sur

Image:

Roberto Firmino de Liverpool voit une occasion manquée



Le défi maintenant, avec un calendrier allégé ne contenant que des matches de Premier League, est de continuer dans la même veine au niveau national.

Les espoirs de titre de Liverpool sont terminés depuis longtemps, mais une place parmi les quatre premiers n’est pas hors de portée. En fait, ils ne sont qu’à trois points de retard sur West Ham, quatrième, avec sept matchs à jouer.

« Je pense que le plus important est que nous nous concentrions sur notre niveau de performance », a ajouté Milner. « Si nous jouons avec l’intensité, le désir et le rythme avec lesquels nous avons joué ce soir pour les derniers matchs de championnat, nous espérons pouvoir entrer dans ces quatre premières places. »

Leur forme en Premier League est de bon augure. Liverpool a remporté trois matchs consécutifs dans la compétition – contre Aston Villa, Arsenal et Wolves – pour la première fois depuis les premières semaines de la saison et l’occasion est là pour prendre de l’élan.

Leur Football du lundi soir rencontre avec Leeds – « leader-tout-physique-stats-dans-la-ligue Leeds », comme Klopp les a appelés dans son entretien d’après-match – testera leur endurance suite à leurs efforts européens.

Mais la victoire à Elland Road pourrait réduire encore l’écart entre les équipes au-dessus d’eux et cinq des six derniers matchs de Liverpool après cela contre des équipes de la moitié inférieure.

C’est une sorte de rencontre pour une équipe qui vise une finition solide et c’est à Liverpool de se remettre de sa déception européenne et d’en profiter.

Important mercato à venir

Image:

Jurgen Klopp a essayé de rester positif après le match



Ce ne sera pas facile, mais la performance de mercredi a montré que les joueurs sont toujours derrière Klopp et toujours capables de performer avec l’énergie et l’intensité dont il a besoin. Il a également souligné la nécessité de renforts cet été.

Klopp a malmené le timing de ses remplacements dans son entretien d’après-match, admettant qu’ils ont bloqué l’élan de Liverpool plutôt que de le stimuler – « nous avons perdu un peu de rythme à ce moment-là », a-t-il déclaré – mais le personnel était sûrement le plus gros problème.

Diogo Jota a eu des moments lumineux et a fait beaucoup cette saison pour montrer qu’il a un bel avenir à Anfield, mais Alex Oxlade-Chamberlain et Xherdan Shaqiri ont offert peu et Naby Keita n’a pas réussi du tout après sa mauvaise performance au match aller.

Le milieu de terrain nécessite une intervention chirurgicale majeure cet été et l’incertitude sur le nouveau contrat de Wijnaldum ne fait qu’ajouter à l’urgence.

Sept des 11 partants de Liverpool mercredi soir faisaient partie de l’équipe qui a affronté le Real Madrid lors de la finale 2018 et le nombre aurait été plus élevé sans leurs blessures.

La nécessité d’un rafraîchissement est évidente. Le manque de profondeur de Liverpool a été leur perte cette saison et cela ne les a pas aidés alors qu’ils cherchaient des solutions en seconde période mercredi soir.

En effet, alors qu’un autre retour européen célèbre semblait être à l’horizon plus tôt, c’était plus conforme à leur saison qu’ils ont finalement échoué. Liverpool peut encore se classer parmi les quatre premiers en Premier League cette saison, mais un retour au sommet nécessite un travail supplémentaire.