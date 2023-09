Liverpool devrait vendre Mohamed Salah maintenant – 215 millions de livres sterling pour un joueur de 31 ans, c’est tout simplement obscène

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été catégorique ces dernières semaines : Mohamed Salah ne sera pas vendu au club saoudien d’Al-Ittihad.

Après avoir repoussé une offre de 150 millions de livres sterling pour leur joueur vedette dans les dernières heures de la date limite des transferts anglais la semaine dernière, Klopp a souligné sa confiance inébranlable dans le fait que Salah continuerait en tant que joueur de Liverpool pour la campagne 2023/24, malgré une offre aussi lucrative. la table.

« Je n’ai jamais eu le moindre doute sur son engagement envers ce club », a déclaré Klopp après la victoire 3-0 de Liverpool contre Aston Villa dimanche. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le monde a fait du bruit, mais à quel point nous sommes calmes face à cela. C’est notre joueur et il veut jouer ici. »

Cependant, c’était avant que la nouvelle ne soit révélée selon laquelle Al-Ittihad serait aurait préparé un record du monde Offre de 215 millions de livres sterling pour Mohamed Salah avant la clôture du mercato saoudien le jeudi 7 septembre.

Les fans de Liverpool ne voudront peut-être pas l’admettre, mais vendre Salah est désormais parfaitement logique.

Klopp veut désespérément que Salah reste (Crédit image : Getty Images)

Pourquoi Liverpool devrait vendre Mohamed Salah

Mo Salah a été impérieux depuis son arrivée à Anfield à l’été 2017, remportant trophée après trophée et contribuant d’innombrables buts au succès constant de Liverpool. Cela semble fou pour les Reds d’envisager de le vendre, et pourtant, il n’y a pas de meilleur moment pour le faire.

À 31 ans et avec seulement deux ans de contrat à Liverpool, il n’y a certainement pas de meilleur moment pour accepter une offre pour Salah – surtout si l’on considère qu’il s’agit d’une offre aussi ridicule que 215 millions de livres sterling. Répétons cela. Deux cent quinze millions de livres. En termes simples, c’est un chiffre obscène, encore moins pour quelqu’un qui a sans doute dépassé son apogée hypnotique.

Même s’il a commencé la nouvelle campagne de Premier League aussi fort que jamais, avec deux buts et deux passes décisives en quatre matchs, rien ne garantit qu’à la fin de la campagne 2024/25 – à l’expiration de son contrat – Salah sera toujours le même joueur. .

VIDÉO : La façon géniale dont Liverpool a battu Newcastle United avec 10 hommes

Bien sûr, il conservera son incroyable capacité de but et ses prouesses techniques, mais il y aura inévitablement une légère baisse de son acuité, perdant un demi-mètre du rythme qui lui a si bien servi au cours des six dernières saisons.

Liverpool devra également considérer que Salah ne voudra peut-être même pas rester. En seulement deux ans, ils pourraient perdre gratuitement un joueur qu’un club voulait signer pour 215 millions de livres sterling – cela n’a sûrement aucun sens financier ?

Les offres lucratives de l’Arabie Saoudite ne s’arrêteront certainement pas non plus si Liverpool refuse de le vendre cet été. L’Athlétisme affirment que le camp du joueur, qui s’est publiquement prononcé contre des informations dans le passé, ne niait pas les informations selon lesquelles Salah aurait conclu des conditions personnelles avec Al-Ittihad, qui offrirait 1,5 million de livres sterling par semaine.

Liverpool a bénéficié de la vente d’un joueur vedette dans le passé

Lorsque Liverpool a accepté l’offre de 142 millions de livres sterling de Barcelone pour Philippe Coutinho en janvier 2018, cette décision semblait être une décision commerciale plutôt qu’une décision footballistique. Ce qui s’est passé, cependant, est sans doute l’un des meilleurs transferts du football moderne, Liverpool utilisant cet argent pour signer Virgil Van Dijk et plus tard Alisson.

Une saison plus tard, ils remportent la Ligue des Champions.

Or, la vente de Salah pourrait ne pas porter ses fruits de la même manière. Après tout, Salah a prouvé sa valeur indéniable avec des buts et des trophées avec Liverpool, même si cela ne diminue en rien les réalisations de Coutinho à Anfield.

Liverpool a bénéficié de la vente de Coutinho en 2018 (Crédit image : David Ramos/Getty Images)

Cependant, Liverpool est clairement dans une phase de transition, reconstruisant son équipe vieillissante avec des joueurs jeunes et passionnants comme Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai. La revitalisation de l’équipe sous Klopp semble extrêmement prometteuse, et la vente de Salah pourrait lui permettre de connaître encore plus de succès.

Certes, Liverpool ne pourra recruter personne pour remplacer l’ailier droit égyptien avant au moins janvier, mais l’un de ses attaquants polyvalents Diogo Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo ou Darwin Nunez sera certainement en mesure de faire un travail adéquat. là en attendant. Tous les quatre ont prouvé qu’ils pouvaient marquer des buts, alors pourquoi ne pas espérer qu’ils réussiront la même chose sur la droite ?

De plus, comme Tottenham Hotspur le découvre après la vente de Harry Kane au Bayern Munich, perdre votre joueur le plus important ne doit pas nécessairement être une chose aussi négative.

Le facteur Kylian Mbappé

Mbappe pourrait privilégier un transfert à Liverpool, si un accord est conclu (Crédit image : ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

Bien sûr, cela semble peu probable, mais Kylian Mbappe est connu pour choquer quelques personnes avec sa prise de décision au cours des dernières années.

Selon la publication française L’Equipe, Kylian Mbappe envisagerait sérieusement une offre formulée par Liverpool au cours des 12 prochains mois. Alors que le Real Madrid a toujours été perçu comme l’option préférée de Mbappé, le rapport indique qu’il est également ouvert à l’idée de rejoindre la Premier League puisqu’il semble prêt à quitter le PSG gratuitement l’été prochain.

Cependant, garder Salah pourrait bloquer tout accord potentiel pour le joueur de 24 ans.

Des fonds importants seraient nécessaires pour faire débarquer le Français, pourtant disponible pour rien. Avec des salaires élevés et des frais de signature inévitablement élevés, Liverpool devrait utiliser l’argent de la vente de Salah pour soutenir son offre pour Mbappe.

Bien que toute arrivée potentielle soit encore dans une saison, Liverpool ne défiera probablement pas Manchester City pour le titre de Premier League, alors qu’ils ne participent même pas à la Ligue des champions cette saison.

Bien sûr, les objectifs de Salah seraient les bienvenus dans leur poursuite des deux, mais ils ne sont sans doute pas essentiels puisque Liverpool semble viser la campagne 2024/25, compte tenu de ses récentes affaires de transfert.

Plus d’histoires de Liverpool

Jürgen Klopp a s’est ouvert sur la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu.

Klopp a insisté sur le fait que Salah resterait malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite, une autre offre pourrait être imminente.