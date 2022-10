Liverpool devrait se concentrer sur l’arrêt de Kevin De Bruyne de Manchester City sur Erling Haaland, déclare Jamie Carragher | Nouvelles du football

S’exprimant sur le Football Essentiel podcast, l’expert de Sky Sports Jamie Carragher analyse où l’affrontement du Super Sunday de ce week-end entre Liverpool et Manchester City sera gagné et perdu.

Liverpool n’a toujours pas franchi un cap

Je ne pense pas que Liverpool soit dans la course au titre, pas à cause de la différence de points derrière Manchester City – ils ne jouent pas assez bien. Ils ne ressemblent pas à une équipe capable de se battre pour le titre.

En ce moment, je pense que Jurgen Klopp et toutes les personnes associées seraient que Liverpool serait très satisfait d’une position parmi les quatre premiers à la fin de la saison. Ensuite, voyez comment ils se débrouillent dans les coupes, puis essayez de vous restructurer pour la saison prochaine en vue de remporter les plus grands trophées.

Je ne pense pas que la victoire 7-1 contre les Rangers en milieu de semaine incitera Jurgen Klopp à penser que tout va bien. Liverpool a eu quelques résultats cette saison où vous pensez : est-ce celui qui les remet sur les rails ?

Ils ont remporté la victoire 9-0 sur Bournemouth et quelques bons résultats en Ligue des champions et on pourrait penser que, sur le dos de cela, Liverpool ferait bien et ensuite ils ont réalisé une performance comme ils le font contre Brighton. Ça a été vraiment stop-start.

Liverpool entre dans le choc du Super Sunday à domicile contre Manchester City en tant qu’outsider





Du point de vue de Jurgen Klopp, il saura que la différence entre les Rangers et Manchester City est comme le jour et la nuit.

Tout le monde sera de bonne humeur – les supporters et les joueurs attendront probablement beaucoup plus le match de Manchester City après l’appréhension d’Arsenal – mais je ne pense pas que quiconque ait eu l’impression que Liverpool avait franchi un cap.

Je pense toujours que Liverpool peut gagner ce match, cela ne fait aucun doute. Ils ont des joueurs de grande qualité qui n’ont pas atteint leur forme cette saison. Ils peuvent produire cela lors d’un match unique à domicile contre Man City.

Concentrez-vous sur l’arrêt de De Bruyne sur Haaland

Erling Haaland embrasse Kevin De Bruyne après avoir marqué pour Man City





Deux joueurs de Manchester City sautent en tant que joueurs à surveiller pour Liverpool – Erling Haaland et Kevin De Bruyne, mais ils sont presque comme un paquet ensemble !

Je serais presque plus concentré sur De Bruyne que sur Haaland dans ce match. Si vous arrêtez De Bruyne, vous enlevez 50% de Haaland et la connexion entre les deux est déjà là. Et pour moi, De Bruyne est le meilleur milieu de terrain du monde.

Oui, Haaland a fait sensation en Premier League, mais il a besoin d’être entretenu et vous ne pouvez trouver personne de mieux que De Bruyne.

Lorsque vous avez le meilleur passeur du ballon que la Premier League ait jamais vu, cela aide certainement lorsque vous avez Haaland à l’avant.

Si Haaland jouait pour Liverpool en ce moment, il n’aurait en aucun cas marqué le nombre de buts qu’il a maintenant car il n’aurait pas eu cette qualité derrière lui, plus la façon dont Liverpool joue en ce moment.

Salah jouait au niveau de Haaland l’année dernière

Image:

Mo Salah est sorti du banc pour marquer un triplé en seconde période pour Liverpool aux Rangers en Ligue des champions





Je n’ai aucun problème avec Mo Salah en ce moment. Beaucoup de gens regardent sa position actuelle, occupe-t-il suffisamment de positions de buteur?

Eh bien, je ne pense pas que Klopp ait changé son rôle, il ne s’est tout simplement pas retrouvé dans des positions dangereuses.

Les gens remettent en question Salah, mais il a établi ses normes. Alors que nous parlons de Haaland cette saison, c’était Salah lors de sa première saison. Il ne faut pas oublier qu’il a marqué 25 à 30 buts chaque saison et je pense qu’il va encore s’en rapprocher.

Mais il est difficile pour n’importe quel joueur de jouer à son meilleur lorsque l’équipe ne joue pas bien et ne gagne pas. C’est un gros problème.

Les individus doivent s’améliorer pour Liverpool mais en tant que collectif, ils doivent s’améliorer, puis les performances individuelles se rapprocheront des dernières années.

Prédiction du Super dimanche de Carra

dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Je ne m’attends pas à ce que Liverpool fasse un pas en arrière – ce n’est pas leur style. Ils sont à Anfield, donc je m’attends à utiliser la foule et à être vraiment agressif et à rendre les choses aussi difficiles que possible pour Manchester City.

Je pense que ce sera un match difficile pour les deux. Manchester City n’a pas un bon bilan à Anfield mais Liverpool affronte la meilleure équipe du monde. Je pense que ce sera un grand match et encore un match nul – 1-1 ou 2-2 comme la saison dernière.

