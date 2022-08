Liverpool devrait remporter la victoire si la manifestation des fans de Man United fait abandonner le match

Facebook

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe devrait se voir attribuer les trois points si le match de Premier League de lundi contre Manchester United à Old Trafford était annulé en raison de supporters locaux qui protestaient contre leurs propriétaires.

Le match entre les deux clubs les plus titrés du football anglais a dû être reporté en mai 2021 après que les supporters de United aient envahi le terrain avant le coup d’envoi pour protester contre la famille Glazer. Des manifestations similaires sont prévues lundi.

“J’espère vraiment que cela n’arrivera pas, mais si cela se produit, je pense que nous devrions marquer des points”, a déclaré Klopp aux journalistes avant le match. “Nous n’avons rien à voir avec la situation et si les supporters veulent que le match ne se produise pas, nous ne pouvons pas simplement réorganiser le match à nouveau et l’intégrer quelque part dans une saison incroyablement chargée.

“Je n’ai aucune idée de ce qui pourrait arriver et je n’y pense pas. Les gens nous disent que tout va bien, nous allons là-bas et jouons le jeu avec un peu de chance et rentrons chez nous.

“Mais dans une situation comme celle-ci, l’autre équipe devrait toujours marquer des points car elle n’a rien à voir avec cela et elle s’y est préparée.”

La famille American Glazer a été critiquée par les fans après le début de saison lamentable de United. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs et n’ont pas réussi à sécuriser les objectifs de transfert.

Les Glazers seraient ouverts à la vente d’une participation minoritaire dans Manchester United, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe ayant exprimé son intérêt pour l’acquisition du club.

Liverpool est également à la recherche de sa première victoire de la campagne après des nuls contre Fulham et Crystal Palace.