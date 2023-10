Liverpool a prouvé qu’il était l’équipe à battre en Ligue Europa cette saison avec sa victoire 5-1 contre Toulouse jeudi soir, ce qui pourrait poser des problèmes pour son défi au titre de Premier League.

Les buts de Diogo Jota, Wataru Endo, Dariwn Nunez, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah ont complété une belle performance à Anfield, alors qu’ils consolident leur première place dans le groupe.

La qualité de Liverpool dans son équipe dépasse de loin celle de toute autre équipe de la Ligue Europa cette saison, comme en témoigne le fait qu’aucun de Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alisson, Luis Diaz, Alexis Mac Allister ou Dominik Szoboszlai n’a débuté. contre Toulouse.

Prouver à QuatreQuatreDeuxgracieuseté de sportsbreaks.com , qu’ils sont de loin l’équipe la plus forte de la Ligue Europa, Liverpool est le favori pour remporter la compétition pour une raison. Cela pourrait changer au cours de la nouvelle année une fois que les équipes troisièmes de la Ligue des champions auront chuté, mais aucun véritable gros frappeur ne semble susceptible d’avoir besoin d’une seconde chance, offrant ainsi aux Reds une course libre jusqu’à la finale à Dublin.

Liverpool semblait laxiste défensivement (Crédit image : Getty Images)

Cela dit, ils ont toujours un problème : défensivement, Liverpool semble médiocre et la nature de la compétition en Ligue Europa pourrait voir de mauvaises habitudes s’installer sans qu’ils s’en rendent compte. Transférez ces habitudes en Premier League et des problèmes pourraient commencer à se produire.

Le but de Toulouse jeudi soir était assez simple : deux passes à travers les lignes ont exposé la ligne haute extrêmement agressive de Liverpool, laissant Thijs Dallinga toute une mi-temps pour lui seul, à nu sur un Caoimhin Kelleher impuissant dans le but et le plaçant confortablement devant lui.

Si Liverpool utilise les mêmes tactiques contre Manchester City, ils signeront alors leur propre certificat de décès pour le titre de Premier League. Ce n’est pas non plus la seule chance qu’avait Toulouse, et les équipes d’élite nationales puniront inévitablement leurs manquements de concentration défensive. Les vieilles habitudes peuvent avoir la vie dure, mais les mauvaises habitudes ont la vie encore plus dure.

Certes, Joe Gomez, Joel Matip et Luke Chambers ne sont pas des titulaires réguliers, et Endo n’est pas non plus assis devant eux, mais leur forme semble beaucoup trop exposée s’ils veulent gagner des matchs de football plus tard dans la saison.

L’objectif de Dallingra était assez simple (Crédit image : Getty Images)

Virgil van Dijk ajoutera certainement un peu plus de solidité à son retour, mais Andy Robertson devrait rater une longue période d’absence, blessé, et le milieu de terrain défensif est toujours un problème au sein du onze de départ. Alexis Mac Allister préfère de loin recevoir le ballon dans le demi-tour et le faire progresser vers l’avant plutôt que de patrouiller dans les quatre arrières, tandis qu’Endo n’a pas la qualité requise pour une équipe vainqueur du titre.

Pourtant, Jurgen Klopp ne semble pas trop inquiet. S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de Liverpool a souligné à quel point l’équipe reconstruite avait encore besoin de temps pour se connaître, suggérant que les faiblesses défensives susmentionnées ne sont pas trop un problème pour le moment.

“Bon résultat, bonne performance”, a déclaré Klopp, “et il y a surtout eu beaucoup de très bonnes performances individuelles, ce qui est bien car c’est important pour le développement.

“Outre le but que nous avons encaissé et la chance que nous leur avons donnée lorsque Trent a réalisé son arrêt spectaculaire, tout était ce à quoi nous nous attendions.

« Toulouse est une bonne équipe, ils jouent au football, mais nous avons mis un bon changement et c’est ce que je voulais. Les buts que nous avons marqués étaient merveilleux. Je dirais que les bons joueurs ont marqué les buts, ils étaient tous vraiment très bons. Donc vraiment rien à redire. »

Sportsbreaks.com est une marque leader de voyages pour les supporters sportifs proposant des forfaits incluant des billets pour de nombreux événements sportifs parmi les plus importants du monde, y compris des séjours pour des matchs de football de classe mondiale avec certaines des meilleures équipes européennes.

Plus d’histoires de Liverpool

Ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey parle à FourFourTwo du fait qu’il est l’un des deux seuls joueurs à avoir marqué 100 buts en Premier League sans tirer de penalty.

Pendant ce temps, les Reds ont déjà un “accord en place” pour signer Victor Osimhen.

Contre Everton, Mohamed Salah a franchi un nouveau cap avec son doublé dans le match de derby.