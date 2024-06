Liverpool devrait envisager trois chances de transfert alors que Barcelone se heurte à un problème majeur de 140 millions de dollars

Partout en Europe, les choses ont été relativement calmes sur le marché des transferts jusqu’à présent cet été. Kylian Mbappe a bien sûr rejoint le Real Madrid, mais même si cela vient tout juste d’être confirmé, cela survient des années après que tout le monde savait que cela se produisait.

Le Bayern Munich a fait un autre geste pour Joao Palhinha, L’Athlétisme a rapporté, mais peu de grands noms ont encore été sérieusement liés aux swaps. Cela dépendra en partie du prochain Championnat d’Europe et de la Copa America ; Ce sera en partie dû au manque d’argent dont disposent de nombreuses équipes – ou du moins au manque de marge de manœuvre FFP/PSR.









Parfois, il faut un gros transfert pour ouvrir la voie à plusieurs autres, car l’argent est libéré quelque part dans la chaîne et peut ensuite s’infiltrer. Mais pour l’instant, aucun domino n’est tombé.

LIRE LA SUITE : Transferts de Liverpool : la position de Yankuba Minteh émerge alors que les plans pour le premier été d’Arne Slot prennent forme

LIRE LA SUITE : Nouvelles du transfert de Liverpool EN DIRECT : Florian Wirtz « conditions convenues », vérité sur Yankuba Minteh, lien Eberechi Eze

Cela changera à un moment donné, mais nulle part les contraintes ne sont plus évidentes qu’à Barcelone. Au cours des dernières années, la partie catalane a payé son imprudence en tentant de brader l’avenir pour payer le présent et couvrir le passé.

Maintenant, L’Athlétisme rapporte que Barcelone ne peut pas se permettre d’inscrire autant de neuf joueurs avant l’été car il est très proche du plafond salarial de la Liga. Il est censé également trouver 140 millions de dollars supplémentaires (110 millions de livres sterling/129 millions d’euros) avant la fin juin.

Parmi le contingent actuellement incapable d’être enregistré figurent l’ancienne star de Chelsea Marcos Alonso, l’international espagnol Inigo Martinez et la starlette brésilienne Vitor Roque, et les joueurs de retour comme Clement Lenglet et Ansu Fati ne feront qu’ajouter au problème. Ce n’est pas le scénario idéal dans lequel le nouvel entraîneur-chef Hansi Flick arrive.

« Au nouveau manager, je vous dis : ‘Vous allez souffrir' », a déclaré Xavi avant la fin de la saison. « C’est un travail difficile et il faut être patient. » Et il semble que cela ne pourrait pas être plus vrai.

Pour les clubs à travers l’Europe, y compris Liverpool, cependant, il devrait y avoir une opportunité. Barcelone a encore une fois besoin d’argent et même si elle est mal gérée depuis longtemps, il y a des joueurs qui mériteraient d’être examinés au bon prix.

(Image : Photo d’Eric Alonso/Getty Images)



Fati n’a pas travaillé à Brighton et il touche un gros salaire du côté du Camp Nou – environ 250 000 $ (environ 200 000 £/225 000 €) par semaine – alors peut-être qu’il n’est pas sur la table. Mais il y a là un talent à débloquer et il n’a encore que 21 ans.

Le duo de milieux de terrain centraux Pedri et Gavi sont également d’énormes talents, même si Liverpool n’a pas vraiment besoin d’ajouter un autre numéro huit à sa liste. Aucun des deux joueurs ne voudra probablement quitter Barcelone (comme c’est le cas de Frenkie de Jong) mais le club ne peut exclure de sacrifier quelqu’un.

Vitor Roque est un attaquant brésilien qui n’a été signé par l’équipe brésilienne de l’Athletico Paranaense qu’en janvier pour un montant pouvant atteindre 66 millions de dollars (52 millions de livres sterling/61 millions d’euros), ajouts compris. Il n’a encore que 19 ans mais pourrait être vendu afin de permettre de conserver Robert Lewandowski.





Pau Cubarsi, un défenseur central, est un autre joueur qui suscite l’intérêt. Manchester City, selon SPORT (édition imprimée via Témoin sportif), a examiné de près le joueur de 17 ans et serait prêt à le recruter cet été, mais il vient tout juste de signer un nouveau contrat.

Si Barcelone a besoin d’argent, elle devra tirer profit de certaines stars. Cela rend également encore moins probable qu’une décision pour Luis Diaz se produise – malgré des liens persistants, les chances qu’il atteigne un montant que Liverpool considérerait semblent minces.

Pour les Reds, cependant, plutôt que de penser à vendre Diaz à Barcelone, il devrait y avoir un coup d’œil pour voir si des bonnes affaires peuvent être conclues auprès de l’équipe du Camp Nou à la suite des dernières réductions requises.