Liverpool devance les Wolves pour se qualifier pour la FA Cup

Liverpool a battu les Wolves mardi, 1-0, pour se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup. Une frappe glorieuse de Harvey Elliott a guidé les Reds devant une équipe de Wolves embêtante. Le manager Jürgen Klopp a apporté huit changements à sa formation de départ par rapport à la précédente rencontre entre les équipes. Le rafraîchissement semblait certainement aider.

Le match de mardi devait se jouer alors que les deux clubs faisaient match nul 2-2 le 7 janvier. Le match précédent a certainement suscité la controverse. Les loups se sont vu refuser un vainqueur tardif après qu’un but de Toti ait été refusé pour hors-jeu.

Les rediffusions, cependant, étaient difficiles à dire si oui ou non un joueur des Wolves était réellement hors-jeu. L’entraîneur-chef des Wolves, Julen Lopetegui, a même suggéré plus tard qu’une caméra tactique prouvait que le but aurait dû être maintenu. Néanmoins, le match a été rejoué dans les West Midlands.

L’étourdissant Elliott vole la vedette

Le milieu de terrain Harvey Elliott a mis Liverpool au tableau à la 13e minute. Le jeune a marqué un crieur de loin au-dessus de la tête d’un plongeon Jose Sa. Bien que le gardien des Wolves soit un peu hors de sa ligne, ce fut une belle frappe d’Elliott.

Lopetegui voulait que le but soit inscrit à la craie, car il pensait qu’il y avait un ballon de la main à l’autre bout du terrain. Cependant, une panne de courant dans la région a empêché le VAR d’intervenir. Les rediffusions télévisées ont suggéré qu’un appel au ballon de la main aurait été très dur de toute façon.

Les visiteurs pensaient avoir doublé leur avance vingt minutes plus tard après que Fabio Carvalho ait mis le ballon dans les filets. Bien que l’attaquant portugais ait été jugé hors-jeu lorsqu’il a reçu la passe et a tiré. Le but d’Elliott s’est avéré être le seul score du match.

Un autre test difficile en FA Cup pour Liverpool après les Wolves

Liverpool se rendra désormais à Brighton & Hove pour disputer un match du quatrième tour de la FA Cup le dimanche 29 janvier. Les Seagulls sont actuellement devant les Reds au classement de la Premier League. Brighton a battu Middlesbrough, 5-1, au tour précédent de la FA Cup.

Le match sera l’un des deux seuls affrontements du quatrième tour avec deux équipes de Premier League. Les leaders de la ligue, Arsenal, se rendent également à Manchester City.

PHOTO : Images IMAGO / PA