Liverpool détenu par les Wolves dans le thriller de la FA Cup

Liverpool a été tenu en échec 2-2 par Wolverhampton Wanderers lors du troisième tour de la FA Cup samedi soir à Anfield. Le résultat signifie que les deux équipes verrouilleront à nouveau les cornes dans une rediffusion qui déterminera qui se qualifiera pour le quatrième tour de la compétition.

Les loups ont pris les devants à la 26e minute après un hurlement du gardien de Liverpool Alisson Becker qui, essayant de jouer par l’arrière, l’a passé directement à Goncalo Guedes. L’attaquant de 26 ans en a profité pleinement en rentrant chez lui pour le plus grand plaisir des voyageurs.

Les loups étaient les meilleurs des deux équipes en première mi-temps mais n’ont pas réussi à faire compter leur domination alors que Liverpool rétablissait la parité sur le coup de la mi-temps.

Trent Alexander Arnold a joué dans une balle brillante et lissée du flanc droit qui a été emphatiquement insérée à la maison par Darwin Nunez. L’attaquant uruguayen a jugé le vol du ballon à la perfection et a chronométré son arrivée en une touche devant Matija Sarkic dans le but des Wolves.

Liverpool est sorti meilleur des deux équipes après la pause et a pris les devants à la 52e minute suite à une erreur du défenseur des Wolves Toti Gomes qui s’est trompé de tête en essayant de dégager le centre d’Alexander-Arnold. Mohammed Salah a sauté sur le ballon, ajusté ses pieds et rentré chez lui pour le plus grand plaisir des fidèles d’Anfield.

Les loups auraient dû faire le doublé à la 58e minute lorsque Rayan Ait Nouri était au but, mais Alisson s’est racheté en bloquant le tir au but. Nunez a eu quelques occasions de mettre le jeu au-delà des Wolves, mais l’équipe itinérante a déterminé une grande résilience en rétablissant la parité dans le 66e minute.

Le remplaçant Hwang Hee-chan a tiré au-delà d’Alisson à bout portant après avoir joué un deux avec Matheus Cunha pour étourdir Liverpool dans la nuit. L’équipe de Julen Lopetegui a dû penser qu’elle avait obtenu le vainqueur lorsque Gomes a marqué à la 82e minute, mais VAR a statué sur le but en raison d’un hors-jeu dans la préparation. Les deux équipes sont allées à la recherche du but gagnant, mais ce ne devait pas être le match terminé et une rediffusion serait nécessaire pour déterminer quelle équipe passera.

Sur le résultat, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré: “Je pense que c’était un bon début dominant avec de très bons moments de football, puis nous concédons. Le but ne devrait pas arriver. On est revenu avec une égalisation fantastique, tout est clair. Là encore, c’est une performance dominante jusqu’à ce qu’ils prennent un peu le pied dans le jeu et que nous ne posions pas assez de défis. C’est alors vraiment difficile et ils nous ont causé des problèmes. Nous avons marqué un deuxième but, très bien, mais nous avons eu des problèmes.

Photo: IMAGO / Propagande Photo